Estudiantes de Río Cuarto vuelve a Primera División: le ganó el reducido a Deportivo Madryn

El club de Madryn abrió el marcador a los 19 minutos del segundo tiempo con un golazo de Luis Silba y se ilusionó con lograr marcar un tanto más para llevar la definición del ascenso a los penales. Sin embargo, el local se quedó con 10 hombres a los 35' por la expulsión por doble amarilla a Federico Recalde.

Embed pic.twitter.com/nupcO7g3MV — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) November 30, 2025

Y, para colmo, el Celeste logró la igualdad en el duelo, cortó la ilusión de Madryn y sentenció su ascenso. Agustín Morales, a los 40', sacó un gran remate aprovechando un balón que quedó boyando en el área tras un tiro libre. Y fue 1 a 1 en Madryn y ascenso de Estudiantes de Río Cuarto.

Los hinchas de Deportivo Madryn no tomaron bien el resultado, varios de ellos entraron al campo y otros arrojaron piedras en un verdadero escándalo. Uno más del club que fue claramente beneficiado por la AFA en los cuartos de final contra Gimnasia de Jujuy y semifinales con Deportivo Morón de éste Reducido de la Primera Nacional.

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto vuelve a Primera División después de sus participaciones en los Nacionales del 83, 84 y 85 y volverá a enfrentarse a Boca, River y todos los grandes del fútbol argentino. El club, que vio nacer a Pablo Aimar, tiene su merecido ascenso después de muchos años quedarse en la puerta. Con su ascenso, serán cuatro los equipos cordobeses en Primera División teniendo en cuenta la presencia de Belgrano, Talleres e Instituto.