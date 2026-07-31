Murió Franco Baresi, la leyenda que marcó una era en el Milan y el fútbol italiano

Durante casi dos décadas defendió exclusivamente la camiseta del Milan, con la que conquistó 18 títulos, entre ellos seis Serie A, tres Copas de Europa/Champions League y tres Supercopas de Europa, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

Considerado uno de los mejores defensores centrales de todos los tiempos, disputó 714 partidos oficiales con el club italiano. Compartió plantel con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, y fue dirigido por entrenadores emblemáticos como Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Su capacidad para anticipar las jugadas, su liderazgo y su calidad técnica lo convirtieron en un modelo para varias generaciones de futbolistas.

Con la selección de Italia, Baresi también dejó una huella imborrable. Integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982 y tuvo un papel destacado en las Copas del Mundo de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, consolidándose como uno de los grandes símbolos del fútbol italiano.