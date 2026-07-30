Independiente Rivadavia venció a Huracán y quedó como único líder de la tabla anual

La Lepra se impuso 2-1 en Mendoza, consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura y se afianzó en la cima de la temporada.
Independiente Rivadavia derrotó 2-1 a Huracán en Mendoza por la segunda fecha del Torneo Clausura y celebró una victoria que vale más que tres puntos. Además de estrenarse con un triunfo en el campeonato, el equipo de Alfredo Berti quedó como único líder de la tabla anual. Antes del encuentro, el club también anunció la renovación del entrenador hasta fines de 2028.
El conjunto mendocino dominó el primer tiempo de principio a fin. Aunque el VAR le anuló dos goles por fuera de juego en el arranque, siguió insistiendo hasta romper el cero a los 22 minutos con una espectacular definición de Álex Arce, tras un gran centro de Matías Fernández. En el descuento de la etapa inicial, José Florentín amplió la diferencia con un remate desde afuera del área luego de otra buena acción colectiva.
Huracán reaccionó en el complemento y encontró el descuento gracias a un golazo de Óscar Cortés, que volvió a meter al Globo en partido. El equipo de Diego Martínez manejó más la pelota en el tramo final, pero le costó generar situaciones claras frente a una defensa que respondió con firmeza.
En el cierre, Lescano fue expulsado en Huracán y Galíndez evitó el tercero de Independiente Rivadavia en varias oportunidades. De esta manera, la Lepra obtuvo un importante triunfo de local y en la próxima fecha visitará a Sarmiento en Junín. Huracán, por su parte, buscará recuperarse como local ante Atlético Tucumán.
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