Independiente Rivadavia venció a Huracán y quedó como único líder de la tabla anual

El conjunto mendocino dominó el primer tiempo de principio a fin. Aunque el VAR le anuló dos goles por fuera de juego en el arranque, siguió insistiendo hasta romper el cero a los 22 minutos con una espectacular definición de Álex Arce, tras un gran centro de Matías Fernández. En el descuento de la etapa inicial, José Florentín amplió la diferencia con un remate desde afuera del área luego de otra buena acción colectiva.