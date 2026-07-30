Independiente le ganó a Newell's y tiene un arranque perfecto en el Torneo Clausura

Newell's nunca encontró los caminos para inquietar a Rodrigo Rey y prácticamente no generó situaciones claras para llegar al empate. Así, Independiente sostuvo la ventaja hasta el final, sumó otros tres puntos y continúa con un arranque perfecto en el Torneo Clausura que deberá defender el próximo lunes, cuando visite a Vélez que también tiene un inicio ideal de campeonato. La Lepra, en tanto, tendrá la chance de recuperarse la próxima semana recibiendo a Boca.