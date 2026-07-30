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Independiente le ganó a Newell's y tiene un arranque perfecto en el Torneo Clausura

El Rojo venció 1-0 a la Lepra en Avellaneda con gol de Santiago Montiel, sumó su segunda victoria consecutiva y se mantiene entre los líderes del campeonato.

Independiente derrotó 1-0 a Newell's en el Libertadores de América por la segunda fecha del Torneo Clausura y confirmó su gran inicio de campeonato. El equipo de Gustavo Quinteros volvió a mostrar solidez, consiguió su segundo triunfo al hilo y mantiene el puntaje ideal tras el debut con victoria frente a Estudiantes.

El partido fue parejo y con pocas situaciones de peligro durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, a los 41 minutos apareció Santiago Montiel, que aprovechó una pelota suelta dentro del área y sacó un potente derechazo que se metió por arriba del arquero Josué Reinatti para marcar el único gol de la noche.

En el complemento, Independiente controló el desarrollo, aunque sufrió dos contratiempos físicos. Maxi Gutiérrez se torció el tobillo izquierdo, pero pudo completar el encuentro, mientras que Sebastián Valdez sintió una molestia y debió ser reemplazado por Kevin Lomónaco. Más allá de esas complicaciones, el Rojo manejó la posesión y no pasó mayores sobresaltos.

ADEMÁS: Vélez lo dio vuelta ante Talleres en Córdoba y mantiene el puntaje ideal

Newell's nunca encontró los caminos para inquietar a Rodrigo Rey y prácticamente no generó situaciones claras para llegar al empate. Así, Independiente sostuvo la ventaja hasta el final, sumó otros tres puntos y continúa con un arranque perfecto en el Torneo Clausura que deberá defender el próximo lunes, cuando visite a Vélez que también tiene un inicio ideal de campeonato. La Lepra, en tanto, tendrá la chance de recuperarse la próxima semana recibiendo a Boca.

El resumen de Independiente 1-0 Newell's

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