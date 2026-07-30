Mala noticia en San Lorenzo: Nahuel Barrios se rompió los ligamentos

El parte médico oficial confirmó la gravedad de la lesión: “Durante el entrenamiento de este jueves, Nahuel Barrios sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Los estudios posteriores constataron la lesión. Entre el cuerpo médico y el jugador se definirá en los próximos días el mejor camino hacia su recuperación”. Además, como su contrato vence el 31 de diciembre, el club deberá renovarlo al menos por un año más debido a esta situación.