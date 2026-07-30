Mala noticia en San Lorenzo: Nahuel Barrios se rompió los ligamentos

El volante sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento y estará varios meses fuera de las canchas.
San Lorenzo recibió un duro golpe en medio de su buen presente: Nahuel Barrios sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la práctica de este jueves y estará alejado de las canchas hasta, al menos, marzo o abril de 2027. El mediocampista había sumado minutos en los dos partidos del Torneo Clausura y era una alternativa habitual para Néstor Gorosito.
El parte médico oficial confirmó la gravedad de la lesión: “Durante el entrenamiento de este jueves, Nahuel Barrios sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Los estudios posteriores constataron la lesión. Entre el cuerpo médico y el jugador se definirá en los próximos días el mejor camino hacia su recuperación”. Además, como su contrato vence el 31 de diciembre, el club deberá renovarlo al menos por un año más debido a esta situación.
El propio Barrios había anticipado el difícil momento con un mensaje en sus redes sociales: “A veces llegan a tu vida situaciones difíciles, entonces te preguntás: ¿Por qué a mí? ¿Otra vez yo? ¿Solo a mí me pasan estas cosas? Dios te da solo una respuesta… Porque sé que eres fuerte”.
Ahora, el futbolista deberá afrontar un extenso proceso de recuperación.
La mala noticia del Perrito se suma a una preocupante seguidilla en el plantel azulgrana. Es la cuarta lesión ligamentaria en los últimos diez meses y la tercera de este tipo en 2026, después de las sufridas por Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti ante Boca, mientras que Daniel Herrera recién comienza a recuperar ritmo tras la rotura de ligamentos que padeció a fines del año pasado.
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