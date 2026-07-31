Por penales, Boca venció a O'Higgins y avanzó a octavos de la Copa Sudamericana

El encuentro cambió a los 27' del segundo tiempo, tras un lateral desde la izquierda, Nicolás Figal intentó despejar de cabeza, pero terminó habilitando involuntariamente a Francisco González, que conectó una volea y venció a Álvaro Montero para marcar el 1-0 e igualar la serie. Boca reaccionó sobre el final y estuvo cerca del empate con un remate de Aranda, un cabezazo de Ayrton Costa y otro disparo del propio enganche que exigió al arquero Omar Carabalí, pero no logró evitar la definición por penales.