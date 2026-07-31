Por penales, Boca venció a O'Higgins y avanzó a octavos de la Copa Sudamericana

El Xeneize perdió 1-0 en los 90 minutos en Chile, pero se impuso desde los 12 pasos y se metió entre los 16 mejores del certamen. Ahora enfrentará a Deportivo Recoleta, de Paraguay.
Boca sufrió más de la cuenta en Rancagua, cayó 1-0 ante O'Higgins en el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero logró la clasificación al imponerse por penales. El equipo de Rodolfo Arruabarrena no pudo sostener la ventaja conseguida en la Bombonera durante el tiempo reglamentario, aunque terminó festejando desde los doce pasos y ahora enfrentará a Recoleta en los octavos de final.
El Xeneize nunca encontró comodidad en el partido, con Leandro Paredes nuevamente como titular y un esquema con mayor presencia en el mediocampo, tuvo el control por momentos, pero le faltó profundidad. Sebastián Villa y Miguel Merentiel participaron poco en ataque, mientras que Tomás Aranda fue el futbolista que más intentó romper el equilibrio con algunas acciones individuales. Del otro lado, O'Higgins tampoco generó demasiado, aunque fue creciendo con el correr de los minutos.
El encuentro cambió a los 27' del segundo tiempo, tras un lateral desde la izquierda, Nicolás Figal intentó despejar de cabeza, pero terminó habilitando involuntariamente a Francisco González, que conectó una volea y venció a Álvaro Montero para marcar el 1-0 e igualar la serie. Boca reaccionó sobre el final y estuvo cerca del empate con un remate de Aranda, un cabezazo de Ayrton Costa y otro disparo del propio enganche que exigió al arquero Omar Carabalí, pero no logró evitar la definición por penales.
En la tanda, Boca mostró mayor eficacia pese al insólito penal picado que desperdició Aranda. Álvaro Montero fue determinante al atajar el remate de Luis Pavez, mientras que Thiago Vecino también falló para el conjunto chileno al enviar su disparo por encima del travesaño. Nicolás Figal, Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco convirtieron para el Xeneize, que selló la clasificación con el último remate del lateral izquierdo.
Con este sufrido triunfo, Boca dejó atrás una serie muy pareja y consiguió el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora buscará levantar su nivel futbolístico para afrontar una nueva instancia del certamen continental con la ilusión de seguir en carrera por el título.
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