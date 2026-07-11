Murió Jayden Adams, futbolista sudafricano que disputó el Mundial 2026

Adams había sido un habitual en los partidos de Sudáfrica durante el Mundial 2026. Fue titular en la derrota ante México, disputó un tiempo en el empate 1-1 frente a República Checa e ingresó en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur. No sumó minutos en la eliminación de su selección en los dieciseisavos de final contra Canadá por 1 a 0.

El Mamelodi Sundowns, club al que había llegado en enero de este año, también difundió un comunicado para despedir al mediocampista. “Mamelodi Sundowns está devastado por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams”, indicó la institución.





It is with heartfelt sorrow that Mamelodi Sundowns can confirm the passing of highly talented Bafana Bafana midfielder, Jayden Adams.



The Chairman… pic.twitter.com/fVwo92RDCA — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) July 11, 2026

“El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el equipo técnico, los jugadores, la gerencia, el personal, los aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la nación amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden. Oramos para que el todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida”, agregó el club.

Durante el último año, Adams había consolidado su crecimiento deportivo al convertirse en una pieza clave del Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes de Sudáfrica, y al ganarse un lugar en la selección mayor. Su carrera había comenzado en el Stellenbosch FC, donde se destacó antes de ser transferido.

El ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, lamentó la noticia y afirmó: “Me ha conmocionado profundamente y me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Jayden Adams. El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores”.

Mientras tanto, la policía informó que abrió una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera hallado el sábado por la mañana en una vivienda del barrio Schotschekloof, en el centro de Ciudad del Cabo. “Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a la agencia AFP el portavoz policial de la provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk.

Nacido en Ciudad del Cabo, Adams había sido transferido al Mamelodi Sundowns en enero de 2025, pocos meses después de que el club conquistara la Liga de Campeones de la CAF. Su fallecimiento ocurrió semanas después de la muerte de su abuela materna, un hecho que lo golpeó en plena Copa del Mundo. La Asociación Sudafricana de Fútbol recordó que “Jayden fue titular en el partido frente a Checa y entregó su máximo esfuerzo, aun llevando el peso de la reciente pérdida familiar”.