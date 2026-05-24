Racing analiza los candidatos para reemplazar a Gustavo Costas: los nombres que suenan

El presidente Diego Milito tiene tres nombres en carpeta. Uno de ellos se encuentra sin club en la actualidad. "Chirola" Romero y Luciano Aued quedaron a cargo del plantel de la Academia de manera interina.
El día después de confirmarse la salida de Gustavo Costas, los dirigentes de Racing comenzaron la búsqueda de un nuevo entrenador. El principal candidato es Hernán Crespo, que se encuentra sin club tras el cierre de su ciclo en San Pablo y reúne consenso para el presidente Diego Milito y compañía.
Crespo aparece como la opción más firme por experiencia, perfil internacional y disponibilidad inmediata, aunque el aspecto económico sería uno de los principales obstáculos para avanzar formalmente en las negociaciones. ¿Los otros nombres? Nicolás Diez, actual técnico de Argentinos Juniors, y el Mellizo Guillermo Barros Schelotto, hoy con trabajo en Vélez y viejo anhelo de Milito para conducir al equipo.
El alejamiento de Costas se aceleró tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un semestre marcado por resultados irregulares.
Su salida provocó un fuerte impacto entre los hinchas de Racing, no sólo por tratarse de un referente del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, el desgaste interno terminaron inclinando la decisión de la dirigencia.
“Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo”, explicó Milito en conferencia de prensa. Y luego, continuó: "Este plantel necesita un cambio de aire”.
"Me sorprendió que dijeran que lo había echado y lo hablé con él. Estamos dolidos. Cuando nos sentamos a hablar, los dos entendíamos que los chicos necesitaban un cambio de aire”, agregó el presidente de la Academia ante la consulta de un grupo de periodistas.
Mientras la dirigencia define al nuevo entrenador, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del plantel de manera interina para los próximos compromisos. En paralelo, el clima político y futbolístico en Avellaneda se mantiene tenso: distintos grupos de hinchas convocaron banderazos y expresaron públicamente su rechazo a la salida de Costas, en medio de un escenario de incertidumbre sobre el futuro futbolístico del club
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