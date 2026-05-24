Racing analiza los candidatos para reemplazar a Gustavo Costas: los nombres que suenan

Su salida provocó un fuerte impacto entre los hinchas de Racing, no sólo por tratarse de un referente del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, el desgaste interno terminaron inclinando la decisión de la dirigencia.

“Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo”, explicó Milito en conferencia de prensa. Y luego, continuó: "Este plantel necesita un cambio de aire”.

2026_05_260524510 Gustavo Costas sumó dos títulos internacionales durante su ciclo como DT de Racing.

"Me sorprendió que dijeran que lo había echado y lo hablé con él. Estamos dolidos. Cuando nos sentamos a hablar, los dos entendíamos que los chicos necesitaban un cambio de aire”, agregó el presidente de la Academia ante la consulta de un grupo de periodistas.

Mientras la dirigencia define al nuevo entrenador, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del plantel de manera interina para los próximos compromisos. En paralelo, el clima político y futbolístico en Avellaneda se mantiene tenso: distintos grupos de hinchas convocaron banderazos y expresaron públicamente su rechazo a la salida de Costas, en medio de un escenario de incertidumbre sobre el futuro futbolístico del club