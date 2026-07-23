Napoli presentó en su centenario una camiseta que hace un homenaje a Argentina

La nueva casaca alternativa celebra los 100 años del club con un recorrido por Buenos Aires y un reconocimiento a la comunidad de origen napolitano que mantiene vivas sus raíces.
En el marco de los festejos por su centenario, el Napoli reveló una camiseta especial inspirada en la profunda conexión de esa entidad con Argentina. La presentación se desarrolló en distintos escenarios emblemáticos de Buenos Aires y buscó reflejar la historia compartida entre ambos pueblos, marcada por la inmigración, el fútbol y una figura inolvidable como Diego Armando Maradona.
La campaña audiovisual incluyó postales de La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Además, una de las locaciones elegidas fue "La Boca 5.0", la intervención artística creada por Alfredo Segatori dentro del proyecto "Exabrupto de Color", que evoca los antiguos conventillos y el legado de los inmigrantes del sur de Italia en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la institución italiana explicaron que la iniciativa apunta a homenajear a los napolitanos que construyeron su vida lejos de su tierra sin perder el vínculo con sus orígenes. En ese contexto, el país ocupa un lugar central por la fuerte presencia de descendientes italianos y por los lazos culturales que unen a ambas comunidades.
"Fue un viaje por calles y colores que cuentan una relación alimentada por historias, familias y comunidades que unieron a Nápoles y Argentina, un lazo que Diego Armando Maradona fortaleció todavía más", destacó Napoli en el comunicado oficial.
El diseño alternativo luce una base blanca con detalles en azul, color tradicional de la institución, y suma finas líneas en contraste que aportan un estilo contemporáneo. En la parte frontal aparecen el escudo junto a una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio, mientras que en la zona trasera del cuello figura la inscripción "Partenopei", en referencia a la identidad histórica de la ciudad.
En el aspecto técnico, la nueva indumentaria incorpora paneles de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas. Esos sectores fueron desarrollados para mejorar la ventilación y brindar mayor comodidad y libertad de movimiento durante la actividad deportiva.
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