Napoli presentó en su centenario una camiseta que hace un homenaje a Argentina

El diseño alternativo luce una base blanca con detalles en azul, color tradicional de la institución, y suma finas líneas en contraste que aportan un estilo contemporáneo. En la parte frontal aparecen el escudo junto a una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio, mientras que en la zona trasera del cuello figura la inscripción "Partenopei", en referencia a la identidad histórica de la ciudad.

Albiceleste Napolitana

19:26 pic.twitter.com/JfdrRZwzcT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 23, 2026

En el aspecto técnico, la nueva indumentaria incorpora paneles de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas. Esos sectores fueron desarrollados para mejorar la ventilación y brindar mayor comodidad y libertad de movimiento durante la actividad deportiva.