Newell's empató con Defensa y Justicia antes del clásico rosarino

El Halcón impuso condiciones y dominó prácticamente todo el partido aunque no lo ganó por errores propios. Si bien el visitante comenzó ganando antes de los 20 minutos con un gol de Jherson Mosquera, fue un monólogo del local, que dominó en el campo por el juego generado por Juan Miritello y César Pérez.

Newell's sufrió pero fue ayudado por la ineficacia de Defensa, que solamente pudo marcar una vez, para conseguir el empate en el marcador. César Pérez aprovechó un rebote de una de las tantas pelotas que Defensa metió en el área y, desde la medialuna, remató un bombazo inatajable para Williams Barlasina.

Tras el 1 a 1 más que nunca el equipo de Mariano Soso tenía la oportunidad servida para sumar otra victoria en el Torneo Clausura ante un Newell's con la cabeza en Rosario Central. Sin embargo, fue su peor enemigo: le faltó cambios de ritmos para ser menos predecible y definición para llevarse los tres puntos.

Con este empate, Defensa quedó con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, a dos de Barracas Central en la Zona A. Por su parte, Newell's tiene seis, después de un triunfo, tres pardas y una caída. Y ahora buscará volver a ganar en el derby rosarino.