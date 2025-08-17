Fútbol |

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia y es puntero de la Zona B del Torneo Clausura

El Lobo comenzó ganando, pero el Granate revirtió el marcador en el complemento y se impuso 2 a 1 en La Plata. Ahora, lidera su grupo del campeonato.

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia, lo venció 2 a 1 en La Plata y es puntero de la Zona B del Torneo Clausura. El local comenzó ganando con un gol de Marcelo Torres, pero el Granate revirtió el marcador con tantos de José Canale y Franco Watson y ahora lidera su zona del campeonato.

El Lobo abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a Marcelo Torres, quien con el cuerpo protegió el balón y superó a su marca para luego mandar el balón a la red. De esa manera, el local se fue 1-0 arriba al descanso en un primer tiempo con pocas ocasiones de gol.

Sin embargo, Lanús salió con todo al segundo tiempo y enseguida igualó el encuentro. José Canale, a los diez minutos de la segunda mitad, peinó un tiro libre con un cabezazo muy preciso para superar al arquero Nelson Insfrán. Con el empate, el visitante creció y fue metiendo al local en su arco.

Embed

ADEMÁS: Platense sorprendió a San Lorenzo y lo bajó de la punta

De hecho, Lanús se puso 2 a 1 arriba a los 17 minutos, tan solo siete después de haber encontrado la igualdad. Fue un ataque rápido letal, con un centro por la derecha de Alexis Canelo que Franco Watson cambió por gol. Más allá de la remontada, no fue todo tan fácil para el visitante.

Nahuel Losada sostuvo el triunfo con dos grandes atajadas. Primero, el arquero despejó un disparo de Bautista Merlini que se desvió muy cerca de él en un defensor y luego sacó un cabezazo de Juan Villalba con un gran manotazo. Además, el local se acercó más al arco rival pero no tuvo puntería para definir.

Con este triunfo, Lanús lidera la Zona B con 9 puntos, al menos hasta que juegue River con Godoy Cruz, con una campaña de tres triunfos y dos derrotas. Por su parte, Gimnasia perdió la oportunidad de ser puntero y quedó con siete unidades, correspondiente a dos victorias, una igualdad y dos caídas.

ADEMÁS: Los Pumas pelearon pero no alcanzó: derrota ante los All Blacks en Córdoba

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados