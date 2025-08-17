Colgaron pasacalles para los jugadores de Boca: los reclamos de los hinchas

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar", fue uno de los mensajes a los dirigidos por Miguel Russo. "Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, exigió el otro. Ambos aparecieron sin firma y marcaron el momento en el que navega el equipo, que lleva 12 partidos sin triunfos. La última victoria fue el 19 de abril ante Estudiantes.

pasacalles Los pasacalles que aparecieron frente al hotel donde concentra el plantel de Boca en Mendoza.

En ese clima, Boca visitará a Independiente Rivadavia, desde las 20.30, en el estadio Malvinas Argentinas. El árbitro del partido será Pablo Dóvalo y podrá verse por ESPN Premium.

Para cortar la racha negativa, se espera que Russo haga una serie de cambios en el equipo. Nicolás Figal ingresaría por Malcom Braida, con Rodrigo Battaglia siendo desplazado a la mitad de la cancha para acompañar a Leandro Paredes en el eje del equipo.

Un triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el torneo Clausura, donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan apenas tres puntos.

Por otra parte, Independiente Rivadavia llegará a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto del equipo que conduce Alfredo Berti fue convertido extremo colombiano Sebastián Villa.

La Lepra mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato, donde está por encima del Xeneize, en el puesto 11 con cuatro puntos.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Russo.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Horario: 20:30.

TV: ESPN Premium.