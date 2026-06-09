¿Di María se va de Rosario Central? Vence su contrato y la renovación sigue sin firmarse

Persisten gestiones para resolver cuestiones formales, mientras crece la expectativa por la continuidad del campeón del mundo.
El futuro de Ángel Di María en Rosario Central continúa bajo observación y la novela de su renovación aún no tiene final. Aunque en el club reina la confianza respecto a su permanencia, todavía existe un aspecto clave que impide oficializar la continuidad mientras el contrato se acerca al vencimiento.
El vínculo expira el próximo 30 de junio y, normalmente, las renovaciones o culminaciones se deciden tiempo antes de esa fecha. En este caso, todo parece estar muy al borde. Actualmente, el campeón del mundo no tiene un nuevo vínculo rubricado con la institución y es lo que mantiene abierto el escenario hasta que se complete el trámite pendiente.
Según rumores, las conversaciones entre las partes avanzan en buenos términos y nunca se interrumpieron. Sin embargo, desde el plano formal todavía resta el paso decisivo.
Pero más allá de la cuestión contractual, la importancia del rosarino quedó demostrada dentro de la cancha. Durante la temporada disputó 21 partidos oficiales, marcó siete tantos y aportó cuatro asistencias, números que lo posicionaron entre los futbolistas más influyentes del equipo.
Su aporte también trascendió las estadísticas. La experiencia acumulada en la élite del fútbol internacional, sumada a su liderazgo, elevó el nivel competitivo del plantel y aportó una jerarquía poco habitual en el ámbito local. Además, el regreso al club que lo vio nacer fortaleció el vínculo con los hinchas. La identificación entre la institución y el extremo se convirtió rápidamente en uno de los grandes símbolos del proyecto deportivo.
En Arroyito descartan la existencia de conflictos económicos o diferencias profundas que pongan en riesgo la continuidad, sino que, por el contrario, ambas partes mantienen la voluntad de seguir juntas y trabajan para resolver los detalles restantes. Por ahora, la situación permanece sin definición oficial. Todo indica que el desenlace será favorable y que la renovación terminará concretándose en los próximos días.
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