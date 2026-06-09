¿Di María se va de Rosario Central? Vence su contrato y la renovación sigue sin firmarse

Según rumores, las conversaciones entre las partes avanzan en buenos términos y nunca se interrumpieron. Sin embargo, desde el plano formal todavía resta el paso decisivo.

Dimaría.jpg Angel Di María festeja el gol de Rosario Central con el que le ganó a Lanús 1 a 0.

Pero más allá de la cuestión contractual, la importancia del rosarino quedó demostrada dentro de la cancha. Durante la temporada disputó 21 partidos oficiales, marcó siete tantos y aportó cuatro asistencias, números que lo posicionaron entre los futbolistas más influyentes del equipo.

Su aporte también trascendió las estadísticas. La experiencia acumulada en la élite del fútbol internacional, sumada a su liderazgo, elevó el nivel competitivo del plantel y aportó una jerarquía poco habitual en el ámbito local. Además, el regreso al club que lo vio nacer fortaleció el vínculo con los hinchas. La identificación entre la institución y el extremo se convirtió rápidamente en uno de los grandes símbolos del proyecto deportivo.

En Arroyito descartan la existencia de conflictos económicos o diferencias profundas que pongan en riesgo la continuidad, sino que, por el contrario, ambas partes mantienen la voluntad de seguir juntas y trabajan para resolver los detalles restantes. Por ahora, la situación permanece sin definición oficial. Todo indica que el desenlace será favorable y que la renovación terminará concretándose en los próximos días.