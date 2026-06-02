Rosario brinda contención a niños, embarazadas y adultos mayores

La gestión del intendente Pablo Javkin -indicaron- entiende que puede ser una herramienta eficiente para mitigar desigualdades que, a la vez, ubica como factor de origen de situaciones de violencia.

Además, desde el municipio explicaron que "este plan (Mil65) marcará el inicio de una política pública que busca fortalecer el acompañamiento, la prevención y la construcción de vínculos comunitarios en toda la ciudad".

Embed

Asistir a los más débiles

La definición parte de un diagnóstico social que el municipio considera cada vez más evidente: "Las familias están más exigidas, los vínculos comunitarios más debilitados y la soledad aparece como uno de los grandes problemas de las ciudades. En ese marco, la primera infancia y la vejez concentran vulnerabilidades distintas, pero igualmente sensibles: en un caso, déficits de cuidado que pueden condicionar todo el desarrollo posterior; en el otro, aislamiento, pérdida de redes, problemas económicos, de salud y vulneración de derechos".

El Municipio aclaró que no se trata de un nuevo plan sino de un cambio metodológico en la forma de organizar la política social.

Según datos estadísticos, en Rosario hay más de 40 mil niños y niñas que transitan los primeros mil días de vida y más de 143 mil personas mayores de 65 años. De este último universo, más de 40 mil viven solas. Esas cifras explican el nombre del programa y también el recorte elegido: mil días y más de 65.

Por ello, el Municipio de Rosario indicò que "la decisión es poner prioridades dentro de una estructura social amplia. El 63 por ciento del presupuesto municipal está focalizado en políticas sociales, si se suman Salud Pública, Desarrollo Social y las políticas culturales y deportivas. La novedad será reforzar partidas y dispositivos destinados específicamente a estas dos franjas etarias".