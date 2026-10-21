Nico Paz brilló en la goleada de Como a Manchester United con doblete y asistencia

El volante de la Selección Argentina fue fundamental en el histórico triunfo por 4 a 1 al gigante inglés por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.
Nicolás Paz brilló en la goleada de Como a Manchester United por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League en la que marcó un doblete y dio una asistencia. El volante de la Selección Argentina fue fundamental en el histórico triunfo del club italiano por 4 a 1 al gigante inglés.
Paz abrió el marcador a favor de Como a los dos minutos de juego con un espectacular remate de zurda al segundo palo. Inicio inmejorable para el club italiano que logró el 2-0 a través de Anastasios Douvikas a los cuatro del complemento, después de un pase corto preciso del volante de la Selección Argentina.
Como si fuera poco, Paz liquidó la historia con el 3-0 tras haber recuperado la pelota y protagonizar una gran corrida previa a la suave definición. Y llegaría el cuarto por medio de Jacobo Ramón, a los 31, gracias a una asistencia de Máximo Perrone, otro argentino, surgido de Vélez. En la agonía del encuentro, llegó un descuento del United, a través del neerlandés Joshua Zirkzee, quien había entrado desde el banco.
La victoria dejó al equipo italiano con seis puntos y a la expectativa en su lucha por estar entre los ocho primeros que consigan la clasificación a los octavos de final. Por otro lado, los ingleses tienen tres unidades y deberán revertir su imagen en las cinco jornadas que quedan si quiere avanzar de ronda.
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