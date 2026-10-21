Nico Paz brilló en la goleada de Como a Manchester United con doblete y asistencia

Como si fuera poco, Paz liquidó la historia con el 3-0 tras haber recuperado la pelota y protagonizar una gran corrida previa a la suave definición. Y llegaría el cuarto por medio de Jacobo Ramón, a los 31, gracias a una asistencia de Máximo Perrone, otro argentino, surgido de Vélez. En la agonía del encuentro, llegó un descuento del United, a través del neerlandés Joshua Zirkzee, quien había entrado desde el banco.

La victoria dejó al equipo italiano con seis puntos y a la expectativa en su lucha por estar entre los ocho primeros que consigan la clasificación a los octavos de final. Por otro lado, los ingleses tienen tres unidades y deberán revertir su imagen en las cinco jornadas que quedan si quiere avanzar de ronda.

El resumen del partido