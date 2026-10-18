Nico Paz brilló y le ganó el duelo a Mastantuono: la dura patada de uno al otro

¡QUE DUELO DE CRACKS! Franco Mastantuono armó una gran jugada pero fue bajado por NICO PAZ. ¡Amonestado el argentino del Como! Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/mQGyGTM5Gq — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

La definición quedó en manos del Como durante el complemento. Paz condujo desde la mitad de la cancha, resistió la marca de Mastantuono y asistió a Anastasios Douvikas, quien estableció el 3-1 definitivo. El argentino de 22 años salió a los 15 minutos de la segunda parte, cuando fue reemplazado por Máximo Perrone, otro de los futbolistas jóvenes que siguen de cerca en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El mediocampista ofensivo fue preservado por Fàbregas con vistas al compromiso del miércoles, a las 13.45 de Argentina, frente al Manchester United por la Champions League. Paz fue titular en los nueve partidos disputados por el Como en la temporada y acumula dos goles y cuatro asistencias. El conjunto italiano viene de vencer 4-1 al Leipzig y perder 3-2 frente al Feyenoord en el torneo continental.

Por el lado de Fiorentina, Mastantuono abandonó el campo a los 23 minutos del segundo tiempo. Aunque había sido uno de los principales generadores de juego de su equipo, terminó amonestado desde el banco por protestar. El ex River disputó su noveno encuentro con la camiseta violeta y venía de destacarse con un hat-trick en la victoria frente al Venezia.

Con este resultado, el Como llegó a los 14 puntos y quedó cuarto en la tabla, en puestos de clasificación a la Champions League. El panorama de Fiorentina es muy diferente: suma apenas cuatro unidades, ocupa el 19.º lugar y recibió una fuerte silbatina de sus hinchas. Su único triunfo de la temporada fue ante el Venezia, mientras que también empató con Napoli y sufrió cinco derrotas. Su próximo duelo será frente al Inter de Lautaro Martínez, en San Siro.