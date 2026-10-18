Nico Paz brilló y le ganó el duelo a Mastantuono: la dura patada de uno al otro

Con un gol y una asistencia, el volante formado en Real Madrid fue decisivo en el 3 a 1 de Como a Fiorentina y le hizo una dura infracción a su compatriota.
El talento argentino volvió a protagonizar la Serie A. Nico Paz brilló y le ganó el duelo a Franco Mastantuono en el 3-1 de Como a Fiorentina como visitante por la séptima fecha del campeonato italiano. El mediocampista formado en Real Madrid aportó un gol y una asistencia y le dio una dura patada a su compatriota de la cantera de River.
El equipo conducido por Cesc Fàbregas tomó el control del partido y abrió el marcador a la media hora de juego, por intermedio de Mattia Liberali. Poco después, Paz, candidato a heredar la 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina, apareció en el área para estirar la ventaja con un cabezazo preciso, que se metió junto al palo izquierdo del arquero. Antes, Mateo Pellegrino había desperdiciado una ocasión tras recibir un pase del ex River.
La acción más tensa entre los dos juveniles argentinos llegó a los 38 minutos. Después de una pelota parada, el ex River encabezó un contraataque y recibió una fuerte entrada desde atrás de Paz, quien fue amonestado por la infracción. Sin embargo, el volante del Como se disculpó enseguida y su compatriota aceptó el gesto sin mayores inconvenientes.
Fiorentina logró descontar antes del descanso con un cabezazo del croata Marin Pongracic, luego de un córner ejecutado por Mastantuono y una serie de rebotes. En el cierre de la primera mitad, el juvenil cedido por el Real Madrid volvió a ser protagonista: ejecutó un tiro libre que terminó en gol de su equipo, pero la conquista fue anulada por posición adelantada. En la celebración, además, saltó sobre el entrenador Paolo Vanoli y lo derribó.
La definición quedó en manos del Como durante el complemento. Paz condujo desde la mitad de la cancha, resistió la marca de Mastantuono y asistió a Anastasios Douvikas, quien estableció el 3-1 definitivo. El argentino de 22 años salió a los 15 minutos de la segunda parte, cuando fue reemplazado por Máximo Perrone, otro de los futbolistas jóvenes que siguen de cerca en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
El mediocampista ofensivo fue preservado por Fàbregas con vistas al compromiso del miércoles, a las 13.45 de Argentina, frente al Manchester United por la Champions League. Paz fue titular en los nueve partidos disputados por el Como en la temporada y acumula dos goles y cuatro asistencias. El conjunto italiano viene de vencer 4-1 al Leipzig y perder 3-2 frente al Feyenoord en el torneo continental.
Por el lado de Fiorentina, Mastantuono abandonó el campo a los 23 minutos del segundo tiempo. Aunque había sido uno de los principales generadores de juego de su equipo, terminó amonestado desde el banco por protestar. El ex River disputó su noveno encuentro con la camiseta violeta y venía de destacarse con un hat-trick en la victoria frente al Venezia.
Con este resultado, el Como llegó a los 14 puntos y quedó cuarto en la tabla, en puestos de clasificación a la Champions League. El panorama de Fiorentina es muy diferente: suma apenas cuatro unidades, ocupa el 19.º lugar y recibió una fuerte silbatina de sus hinchas. Su único triunfo de la temporada fue ante el Venezia, mientras que también empató con Napoli y sufrió cinco derrotas. Su próximo duelo será frente al Inter de Lautaro Martínez, en San Siro.
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