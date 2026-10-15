Lautaro Martínez se lesionó y será baja en la Selección para la próxima fecha FIFA

La fecha FIFA se disputará del 9 al 17 de noviembre, por lo que la presencia del Toro en la Selección aparece muy comprometida. La AFA trabaja para cerrar amistosos ante Uruguay, posiblemente en La Bombonera, y Costa Rica. En la última triple jornada con la Albiceleste, Lautaro había convertido ante Burkina Faso tras fallar un penal y aprovechar el rebote, en la goleada por 7-0 en el Monumental, además había aportado dos asistencias.