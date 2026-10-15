Lautaro Martínez se lesionó y será baja en la Selección para la próxima fecha FIFA

El Toro sufrió una distensión en el muslo izquierdo en el duelo de Inter contra Brujas y se perdería los amistosos de noviembre de la Albiceleste.
Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas tanto en Inter como en la Selección Argentina. El delantero se realizó estudios este jueves luego de terminar con molestias en la derrota por 4-3 ante Brujas, por la Champions League, encuentro en el que había convertido dos goles. El diagnóstico confirmó una distensión que podría dejarlo varias semanas afuera.
Los estudios realizados detectaron “una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”. Aunque Inter no precisó cuánto tiempo demandará la recuperación, los plazos habituales para este tipo de lesión van de cuatro a seis semanas. De cumplirse esa estimación, el capitán del conjunto italiano se perdería varios compromisos de la Serie A y la Champions League, además de la próxima ventana internacional.
La fecha FIFA se disputará del 9 al 17 de noviembre, por lo que la presencia del Toro en la Selección aparece muy comprometida. La AFA trabaja para cerrar amistosos ante Uruguay, posiblemente en La Bombonera, y Costa Rica. En la última triple jornada con la Albiceleste, Lautaro había convertido ante Burkina Faso tras fallar un penal y aprovechar el rebote, en la goleada por 7-0 en el Monumental, además había aportado dos asistencias.
La lesión llega en un buen momento individual para el ex Racing, que suma seis goles y una asistencia en siete partidos con Inter durante este semestre. El equipo italiano deberá afrontar sus próximos desafíos sin su capitán y principal referencia ofensiva, mientras el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución para determinar si podrá contar con él en los próximos compromisos de la Selección.
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