Nicolás González firmó con Atlético Madrid y ya entrenó bajo las órdenes de Simeone

El delantero surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors se convirtió en nuevo jugador de Diego Simeone en el marco de un préstamo con obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos. En las primeras horas de este lunes realizó la revisión médica y firmó su contrato, lo cual llevó a su presentación oficial.

El exFiorentina y campeón de dos Copa América con la Selección Argentina no tardó en ponerse bajo las órdenes de Simeone, al unirse al entrenamiento junto al resto de sus nuevos compañeros, donde compartirá con varios conocidos del combinado nacional.

image

González fue convocado para representar a la Selección Argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que la Albiceleste chocará con Venezuela en el Monumental (4/9) y Ecuador en Guayaquil (9/9). Por eso, se espera que en las próximas horas vuelva a subirse a un avión, esta vez con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni.

En la vigente ventana de pases, Atlético Madrid gastó 175 millones de euros e incorporó a Álex Baena (42 millones), Dávid Hancko (26), Johnny Cardoso (24), Giacomo Raspadori (22), Thiago Almada (21), Mateo Ruggeri (17), Marc Pubill (16), Santiago Mouriño (4) y Juan Musso (3). A su vez, recaudó 68 millones de euros con las salidas de Samuel Lino, Arthur Vermeeren, Santiago Mouriño, Rodrigo Riquelme, Ángel Correa y Rodrigo De Paul.