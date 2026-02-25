"No es mufa": la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo salió a defender su obra

La artista Mercedes Savall, autora de le efigie del Muñeco con la Copa Libertadores que levantó en Madrid frente a Boca, expresó: "Me parece que algunos buscando un culpable se ponen muy creativos. Echarle la culpa a la estatua es facilísimo, no soluciona este momento futbolístico".

"Lamenté mucho los dichos de Rial, le pega a la estatua cada vez que puede. Creo que hay algo de política ahí atras. Toda estatua es política pero detecto en él cierto ensañamiento y abuso de poder porque se está metiendo con todo su aparato contra mis obras y mi carrera. Eso duele", agregó la artista en diálogo con Clarín.

Por otro lado, Rial aseguró: "No solo es mufa. Artísticamente es de mal gusto. La tienen que dinamitar". Savall, dolida por los dichos, concluyó remarcando la imposibilidad de que una estatua sea mufa. La estatua fue inaugurada en mayo de 2023 cuando el entrenador del club era Martín Demichelis y el regreso de Gallardo parecía lejano.

Sin embargo, poco más de un año después de ese momento en el que el Muñeco estuvo presente y hasta se mostró emocionado por semejante homenaje, el entrenador más ganador de la historia del CARP volvió a Núñez con la ilusión de seguir consiguiendo títulos. El ciclo estuvo lejos de ese objetivo y concluirá este jueves en el duelo con Banfield.