El equipo de la despedida: Marcelo Gallardo define el 11 para dar su adiós de River

Santiago Beltrán volverá al arco en lugar de Franco Armani (reincidió la inflamación en el tendón de Aquiles derecho) y por estas horas Santiago Lencina podría ganarse un lugar en la zona creativa para sustituir al desgarrado Juanfer Quintero (bíceps femoral derecho).

Además, ya apto luego de la puesta a punto que realizó tras el estado febril que le había sacado vaios entrenamientos,Marcos Acuña retomaría el lateral izquierdo por un flojo Matías Viña y Kendry Páez (esguince acromioclavicular izquierdo) cuenta con mínimas chances de estar concentrado.

Y mientras Lautaro Rivero pelea con Paulo Díaz para recuperar ese segundo lugar en la zaga, existen muchas chances de que el juvenil Joaquín Freitas tenga su primera vez en el once inicial luego de sus dos auspiciosos ingresos y el sacrificado podría ser Facundo Colidio, manteniéndose Sebastián Driussi.

En cada pregunta que le hicieron sobre su continuidad en las semanas anteriores a su decisión de dar un paso al costado, Gallardo contestó que veía convencimiento en las "tres patas" que conforman la dirigencia, el cuerpo técnico y los futbolistas. Sin embargo, días después se dio cuando que algo se rompió con el plantel porque el equipo no dio la cara por él en la cancha, al punto de tener que gritarle con desesperación a sus futbolistas en el José Amalfitani.

Por eso, Gallardo decidió que su último equipo tenía que ser mayormente con hombres de su confianza tales como Martínez Quarta y Driussi y pibes de la casa como Lencina y Freitas que vienen dejando todo en cada minuto que tienen en cancha, más allá de los intocables en sus posiciones.

Posibles formación de Gallardo para su despedida de River:

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o P. Díaz, Acuña; Vera, Moreno; Lencina, Galván; Driussi y Freitas.