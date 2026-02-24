No pasó ni un día sin ofertas: un club de Brasil va por Marcelo Gallardo

Vasco Da Gama se quedó sin entrenador después de la derrota 1 a 0 con Fluminense en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca, que condenó el ciclo de Diniz, con los siguientes números: 20 victorias, 13 empates y 22 derrotas en 55 encuentros.

Fernando Diniz, técnico saliente del Vasco Da Gama.

Tras este desenlace, el portal brasilero Ge Globo anunció que Gallardo es uno de los entrenadores que más le gusta a la dirigencia del Vasco. Artur Jorge (campeón de la Libertadores 2024 con Botafogo y DT del Al-Rayyan de Qatar) y Renato Gaúcho, de vasta experiencia en el Brasileirao y de último paso por Fluminense, son otros que técnicos en carpeta.

Según explican desde el país vecino, el sueldo de los tres candidatos es mucho mayor al que percibía Diniz, pero la dirigencia entiende que es momento de dar un paso adelante contratando un nombre de alto perfil. Cabe remarcar que, además de la liga y copa local, Vasco disputará la Copa Sudamericana, a la que accedió tras finalizar 14° el año pasado.

Sí, Gallardo podría enfrentarse a River en la Copa Sudamericana si aceptara una propuesta de Vasco Da Gama. Más allá del fuerte interés, lo concreto es que el Muñeco tiene la cabeza en su despedida del club de sus amores y sus hinchas, que se dará este jueves en el encuentro contra Banfield en el Monumental.