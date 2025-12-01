La bandera gigante que Barracas Central desplegó en apoyo a Chiqui Tapia

"El Guapo agradece eternamente", fue el mensaje de la bandera que se vio durante la derrota 2 a 0 contra Gimnasia, en los cuartos de final del Torneo Clausura.

El gesto se llevó a cabo luego de que se escuchara un canto contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y uno de los opositores a la gestión de 'Chiqui' Tapia en la AFA. "El que no salta es un Ingles", cantaron los hinchas de Barracas.

Tapia viene de ser criticado con dureza por la decisión de "obligar" a Estudiantes a realizar un pasillo a Rosario Central, después que desde AFA le dieran un reconocimiento por ser el mejor equipo del campeonato.

El apoyo de Barracas Central viene ligado desde hace años por su particular vinculo con el club, no sólo porque su hijo Iván juega allí, sino también porque su otro hijo Matías es el actual presidente la entidad.