La bandera gigante que Barracas Central desplegó en apoyo a Chiqui Tapia

El telón se vio durante la derrota contra Gimnasia por los cuartos de final del campeonato. También hubo cantos contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y uno de los opositores de la gestión de Tapia en la AFA.

En medio de las críticas y el revuelo por las últimas decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la hinchada de Barracas Central decidió este lunes desplegar una bandera en apoyo a Claudio 'Chiqui' Tapia, que se encuentra muy ligado al club. El telón a favor del directivo generó revuelo en las redes sociales.

"El Guapo agradece eternamente", fue el mensaje de la bandera que se vio durante la derrota 2 a 0 contra Gimnasia, en los cuartos de final del Torneo Clausura.

bandera-de-barracas-central-en-apoyo-a-chiqui-tapia

El gesto se llevó a cabo luego de que se escuchara un canto contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y uno de los opositores a la gestión de 'Chiqui' Tapia en la AFA. "El que no salta es un Ingles", cantaron los hinchas de Barracas.

Tapia viene de ser criticado con dureza por la decisión de "obligar" a Estudiantes a realizar un pasillo a Rosario Central, después que desde AFA le dieran un reconocimiento por ser el mejor equipo del campeonato.

El apoyo de Barracas Central viene ligado desde hace años por su particular vinculo con el club, no sólo porque su hijo Iván juega allí, sino también porque su otro hijo Matías es el actual presidente la entidad.

