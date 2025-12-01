El anuncio de Barracas Central que generó impacto en el fútbol local

El club deberá cumplir ciertos requisitos para que la Conmebol permita su primera participación en una copa internacional, debido a que Lanús -ganador de la Sudamericana 2025- liberara un cupo en dicha competencia.

Uno de ellos será la implementación del Fútbol Femenino. El máximo ente sudamericano obliga desde 2019 a todos los equipos participantes de sus torneos a tener equipos de dicha disciplina. Por eso, el club dirigido por Matías Tapia publicó un comunicado en sus redes sociales.

El guapo finalmente estará en la liga del fútbol femenino y sigue a la espera de un equipo de futsal.