El anuncio de Barracas Central que generó impacto en el fútbol local

El club anunció la implementación del fútbol femenino. Esto se debe a un requerimiento de la Conmebol para que pueda jugar la Copa Sudamericana del próximo año.
Barracas Central se vio obligado a incorporar un equipo de fútbol femenino para poder participar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. La novedad generó impacto en el fútbol argentino, luego de que el Guapo quedara eliminado en los cuartos de final del Torneo Clausura.
El club deberá cumplir ciertos requisitos para que la Conmebol permita su primera participación en una copa internacional, debido a que Lanús -ganador de la Sudamericana 2025- liberara un cupo en dicha competencia.
Uno de ellos será la implementación del Fútbol Femenino. El máximo ente sudamericano obliga desde 2019 a todos los equipos participantes de sus torneos a tener equipos de dicha disciplina. Por eso, el club dirigido por Matías Tapia publicó un comunicado en sus redes sociales.
El guapo finalmente estará en la liga del fútbol femenino y sigue a la espera de un equipo de futsal.
comentar