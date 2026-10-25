Noche de furia para Neymar: fue expulsado en Santos por taparse la boca al discutir con un rival y estalló en las redes

El crack brasileño protagonizó una polémica ante Bahía. Se perderá al menos dos partidos y reconoció su error, aunque también apuntó contra su adversario.
La polémica se robó todas las miradas en una nueva jornada del Brasileirao. Neymar terminó expulsado en el empate de Santos frente a Bahía 1-1, tras protagonizar varios cruces con sus rivales y taparse la boca durante una discusión. La roja llegó en el entretiempo y le impedirá jugar, como mínimo, los próximos dos encuentros.
El partido se disputó bajo una intensa lluvia en la cancha del Peixe. A pesar de las dificultades para trasladar la pelota, el delantero intentó desequilibrar con lujos y sombreros, mientras los adversarios apelaban al roce físico y a las provocaciones. Aunque Bahía se había puesto en ventaja, Santos rescató un punto sobre el final pese a jugar con diez hombres.
El conflicto comenzó con Rodrigo Néstor, mediocampista del conjunto visitante. Después de una acción en la que el volante fue a marcarlo, Ney cayó al césped y le dijo algo al pasar. La respuesta fue un pelotazo con las manos, que le costó una tarjeta amarilla. La amonestación también lo dejó afuera del próximo clásico ante Palmeiras, por acumulación de tarjetas.
La tensión aumentó cuando el exjugador del PSG se cruzó con Rogério Ceni, entrenador de Bahía y antiguo arquero de San Pablo. El delantero lo empujó y generó malestar en el banco rival. Sin embargo, el episodio más grave ocurrió cuando los equipos regresaron al campo tras el descanso: Neymar volvió a discutir con Néstor y se cubrió la boca para hablarle, lo que motivó las protestas de sus adversarios y la posterior tarjeta roja.
Tras el primer enfrentamiento, el mediocampista habló con la transmisión oficial y cuestionó la actitud de su rival. "Fue una falta normal del partido. Fui a darle la mano y me lanzó la pelota. Después, oí muchas cosas. Mis padres me criaron muy bien. Sé muy bien de dónde vengo. Nací en Itaquera, fue muy difícil llegar hasta aquí y estoy orgulloso de vestir la camiseta de Bahía", expresó.
Luego, profundizó sus críticas: "Él sabe lo que me dijo. Fue una gran falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía. Creo que es un ídolo para todos como jugador, pero hoy falló, falló estrepitosamente como persona por la forma en que habló. No se deben hacer ese tipo de cosas".
Por último, explicó por qué no quería revelar el contenido de la discusión : "Prefiero no contar lo que pasó porque hay mucha gente, incluyendo niños, mirando. No estuvo bien", concluyó el futbolista con pasado en San Pablo.
Una vez terminado el encuentro, el atacante publicó un video en sus redes sociales en el que aceptó que la tarjeta roja fue justa y pidió disculpas a los hinchas de Santos. De todos modos, también cuestionó a su adversario por considerar que se había aprovechado de una norma destinada a combatir el racismo, que contempla sanciones cuando un futbolista se tapa la boca durante una discusión.
"Primero que nada, pido disculpas a los aficionados del Santos después de ser expulsado de forma justa. Segundo, felicito a mi equipo por ser unos guerreros y por creer hasta el final. De eso se trata el Santos, vamos, sigamos adelante", manifestó.
Más adelante, defendió su reacción y criticó lo ocurrido con el volante rival: "Normalmente no hablo de lo que pasa en el partido, especialmente cuando es una discusión entre jugadores, y yo terminé expulsado. Pero hoy fue algo muy serio, creo que fue más allá, ¿saben? Defiendo esto, daría mi vida por esto, les gritaría a todos, pelearía, discutiría, todo está bien. Pero después del partido, cada uno sigue su camino y todo está bien. Tiene que defender a su equipo, pero esto es fútbol. Esto es fútbol, no se puede hacer eso".
Finalmente, volvió a apuntar contra Néstor y cuestionó su versión de los hechos: "Ni siquiera me gusta hacer esto, hablar de estas cosas, todo está bien. Si cometo un error, estoy aquí para afrontar las consecuencias. Pero él (Rodrigo Nestor) dijo que no puede repetir lo que le dije porque hay niños mirando. Vi una entrevista donde dijo que yo le insulté. Hermano, le di con la pelota en la cintura y fingió que le golpeó en la cara. ¿Qué clase de ejemplo quiere dar? Habló de educación, yo también soy educado. Y, además, soy un hombre, lo que hiciste, no se debe hacer".
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