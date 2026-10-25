Noche de furia para Neymar: fue expulsado en Santos por taparse la boca al discutir con un rival y estalló en las redes

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca.#futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) October 25, 2026

La respuesta de Rodrigo Néstor

Tras el primer enfrentamiento, el mediocampista habló con la transmisión oficial y cuestionó la actitud de su rival. "Fue una falta normal del partido. Fui a darle la mano y me lanzó la pelota. Después, oí muchas cosas. Mis padres me criaron muy bien. Sé muy bien de dónde vengo. Nací en Itaquera, fue muy difícil llegar hasta aquí y estoy orgulloso de vestir la camiseta de Bahía", expresó.

Luego, profundizó sus críticas: "Él sabe lo que me dijo. Fue una gran falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía. Creo que es un ídolo para todos como jugador, pero hoy falló, falló estrepitosamente como persona por la forma en que habló. No se deben hacer ese tipo de cosas".

Por último, explicó por qué no quería revelar el contenido de la discusión : "Prefiero no contar lo que pasó porque hay mucha gente, incluyendo niños, mirando. No estuvo bien", concluyó el futbolista con pasado en San Pablo.

Na saída para o vestiário, Rodrigo Nestor criticou a postura de Neymar na confusão entre os dois no primeiro tempo.#futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/2YhZLAnS8g — ge (@geglobo) October 25, 2026

Qué dijo Neymar tras la expulsión

Una vez terminado el encuentro, el atacante publicó un video en sus redes sociales en el que aceptó que la tarjeta roja fue justa y pidió disculpas a los hinchas de Santos. De todos modos, también cuestionó a su adversario por considerar que se había aprovechado de una norma destinada a combatir el racismo, que contempla sanciones cuando un futbolista se tapa la boca durante una discusión.

"Primero que nada, pido disculpas a los aficionados del Santos después de ser expulsado de forma justa. Segundo, felicito a mi equipo por ser unos guerreros y por creer hasta el final. De eso se trata el Santos, vamos, sigamos adelante", manifestó.

Más adelante, defendió su reacción y criticó lo ocurrido con el volante rival: "Normalmente no hablo de lo que pasa en el partido, especialmente cuando es una discusión entre jugadores, y yo terminé expulsado. Pero hoy fue algo muy serio, creo que fue más allá, ¿saben? Defiendo esto, daría mi vida por esto, les gritaría a todos, pelearía, discutiría, todo está bien. Pero después del partido, cada uno sigue su camino y todo está bien. Tiene que defender a su equipo, pero esto es fútbol. Esto es fútbol, no se puede hacer eso".

AGORA | Neymar se pronuncia após expulsão e detona Rodrigo Nestor, do Bahia:"Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, mas o que o Nestor fez comigo é muito sério. Sério porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar.""Estou muito triste, porque ele foi muito SAFADO. Muito safado, de verdade.""Ele disse na entrevista que não podia falar o que eu falei, porque tem criança assistindo... Mano, ele SIMULOU. Eu joguei a bola na cintura dele e ele meteu a mão na cara. Ele quer dar exemplo de quê? Falou de educação... Irmão, eu também tenho educação. E outra coisa: eu sou HOMEM.""O que você fez não se faz. E quem criou essa lei aí, cuidado. Porque pode existir SAFADEZA e acontecer o que aconteceu comigo.""Fiz merd*, né? Dei oportunidade de um IDIOTA aparecer. Valeu, Nestor, eu vou dormir de cabeça tranquila. Tu, com a tua SAFADEZA, tu não vai, não. Tu não vai, não!" Divulgação — Planeta do Futebol (@futebol_info) October 25, 2026

Finalmente, volvió a apuntar contra Néstor y cuestionó su versión de los hechos: "Ni siquiera me gusta hacer esto, hablar de estas cosas, todo está bien. Si cometo un error, estoy aquí para afrontar las consecuencias. Pero él (Rodrigo Nestor) dijo que no puede repetir lo que le dije porque hay niños mirando. Vi una entrevista donde dijo que yo le insulté. Hermano, le di con la pelota en la cintura y fingió que le golpeó en la cara. ¿Qué clase de ejemplo quiere dar? Habló de educación, yo también soy educado. Y, además, soy un hombre, lo que hiciste, no se debe hacer".