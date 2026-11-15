Nueva decepción de Italia: goleado por Bélgica y eliminado de la Nations League

Italia comenzó ganando a los 11 minutos con un gol de Pio Esposito, quien punteó el balón en el área chica con olfato goleador ante un centro desde la banda derecha. Sin embargo, Bélgica dio vuelta la historia en el primer tiempo con tantos de Maxim De Cuyper (15') y Nathan Ngoy (22') y Jeremy Doku (26'). Cada vez que el local aceleró, lastimó a un visitante que extrañó Frattessi -no estuvo por lesión- en un mediocampo que no pudo contener el juego rival.