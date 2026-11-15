Nueva decepción de Italia: goleado por Bélgica y eliminado de la Nations League

El equipo de Roberto Mancini, que necesitaba un empate para avanzar de ronda, cayó por 4 a 1 con los belgas y se despidió en fase de grupos del certamen.
La Selección de Italia sumó otro fracaso: perdió 4 a 1 con Bélgica y quedó eliminada de la Nations League en fase de grupos, cuando necesitaba un empate para avanzar de ronda. En medio de la reconstrucción que lleva a cabo Roberto Mancini, La Azzurra venía de vencer a Francia y se ilusionaba con competir en el torneo pero la realidad golpeó a la puerta.
Italia comenzó ganando a los 11 minutos con un gol de Pio Esposito, quien punteó el balón en el área chica con olfato goleador ante un centro desde la banda derecha. Sin embargo, Bélgica dio vuelta la historia en el primer tiempo con tantos de Maxim De Cuyper (15') y Nathan Ngoy (22') y Jeremy Doku (26'). Cada vez que el local aceleró, lastimó a un visitante que extrañó Frattessi -no estuvo por lesión- en un mediocampo que no pudo contener el juego rival.
Para colmo, Doku firmó su doblete y fue triunfo 4 a 1 de Bélgica sobre Italia. Más allá del buen arranque tano, Bélgica pasó arriba a Italia, que denotó la juventud de su plantel y que es un equipo en proceso de construcción. De hecho, Mancini metió para cambiar la historia a chicos de 20, 21 y 23 años...
Con este triunfo, Bélgica llegó a 12 puntos en el Grupo A, pasó a Italia (10) y avanzó a los cuartos de final del certamen como segundo detrás de Francia (13). Italia mostró buenas cosas en la Nations League, pero sigue lejos de competir en una crisis que parece no tener fin para el gigante de cuatro Mundiales, que no pasó fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y ni logró clasificar a Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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