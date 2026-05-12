Nueva revelación de la llegada de Santiago Beltrán a River: "No se iba a probar..."

Tato Montes, miembro del cuerpo técnico del ciclo de Marcelo Gallardo y uno de los descubridores del sorprendente arquero, reveló detalles inéditos de sus inicios y destacó su madurez.
En cuestión de pocos meses, Santiago Beltrán se convirtió en una de las figuras de River y se metió en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El arquero de 21 años viene de ser decisivo en la clasificación ante San Lorenzo por el Torneo Apertura y su crecimiento despertó elogios dentro del fútbol argentino. Además, Tato Montes, uno de los entrenadores que lo descubrió, contó cómo fueron los primeros pasos del juvenil en el club de Núñez.
“No se quería ir a probar a River porque tenía doble escolaridad y quería terminar el secundario. Tiene una cabeza increíble”, explicó Montes durante una entrevista en el stream de La Página Millonaria. El histórico entrenador de arqueros del primer ciclo de Marcelo Gallardo recordó que Beltrán se formó lejos de las estructuras tradicionales del fútbol juvenil y jugaba torneos intercountry mientras defendía el arco del Club Pueyrredón. Según relató, su nombre empezó a circular dentro del club gracias a las recomendaciones que él mismo hacía puertas adentro.
El entrenador contó que el salto definitivo llegó cuando desde su entorno entendieron que estaba listo para afrontar una prueba en River. “Pasó a ser un pibe de quinto año al que los compañeros le pedían autógrafos cuando fue a recibir el diploma. Mirá cómo cambió su vida”, recordó Montes. Además, destacó la personalidad del arquero: “Es un pibe divino e inteligente, siempre lo fue. Está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”.
Montes también elogió las condiciones futbolísticas del arquero y aseguró que su crecimiento no es casualidad. “Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno versus uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar”, afirmó. Y luego agregó: “Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él. Yo le tengo mucha fe, estoy convencido de que va a ser un arquero top”. Sus actuaciones recientes, especialmente la tanda de penales ante San Lorenzo, terminaron de instalarlo como una de las grandes apariciones del fútbol argentino.
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