Nueva revelación de la llegada de Santiago Beltrán a River: "No se iba a probar..."

Montes también elogió las condiciones futbolísticas del arquero y aseguró que su crecimiento no es casualidad. “Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno versus uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar”, afirmó. Y luego agregó: “Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él. Yo le tengo mucha fe, estoy convencido de que va a ser un arquero top”. Sus actuaciones recientes, especialmente la tanda de penales ante San Lorenzo, terminaron de instalarlo como una de las grandes apariciones del fútbol argentino.