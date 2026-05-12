Con dos bajas sorpresivas y el regreso de Armani, los citados de River contra Gimnasia

Por otro lado, Coudet no convocó a Kendry Páez y Ian Subiabre después de sus flojos rendimientos contra San Lorenzo: Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra están por ellos. Por último, Santiago Lencina, quien ante Carabobo sumó sus primeros minutos con Coudet, estará por Facundo González.

Finalmente, si bien Marcos Acuña había terminado con una sobrecarga contra San Lorenzo y Aníbal Moreno, con un calambre, ambos están en óptimas condiciones físicas para afrontar lo que serán los cuartos ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.

Los convocados de River para enfrentar a Gimnasia