Con dos bajas sorpresivas y el regreso de Armani, los citados de River contra Gimnasia

Tras el entrenamiento vespertino en el River Camp, Eduardo Coudet dio a conocer los nombres del Millonario que buscarán el pase a las semifinales del Torneo Apertura.
Tras el entrenamiento vespertino de este martes en el River Camp, Eduardo Coudet dio a conocer los convocados de River para enfrentar este miércoles a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura. La lista trae sorpresas y novedades importantes en la actualidad del equipo.
Franco Armani vuelve a estar citado después de meses afuera de las canchas por un cuadro físico complicado desde inicio de la pretemporada: un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis. En este 2026, solamente jugó 45 minutos contra Vélez en la caída en el José Amalfitani en febrero.
El Pulpo, quien ingresará en la lista por Ezequiel Centurión, sería suplente de Santiago Beltrán. Eduardo Coudet no ve documentos y quiere respaldar el buen momento del joven arquero por lo que el experimentado tendrá que volver a ganarse el arco más grande del mundo. Por otro lado, el DT quiere llevarlo de a poco para que no sufra una recaída y volvería al arco en el duelo copero contra Bragantino (20/05), donde Beltrán no podrá estar por suspensión.
Por otro lado, Coudet no convocó a Kendry Páez y Ian Subiabre después de sus flojos rendimientos contra San Lorenzo: Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra están por ellos. Por último, Santiago Lencina, quien ante Carabobo sumó sus primeros minutos con Coudet, estará por Facundo González.
Finalmente, si bien Marcos Acuña había terminado con una sobrecarga contra San Lorenzo y Aníbal Moreno, con un calambre, ambos están en óptimas condiciones físicas para afrontar lo que serán los cuartos ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.
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