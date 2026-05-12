El fuerte descargo de Maxi Salas tras las acusaciones por el supuesto pelotazo a los hinchas

Maxi Salas posteo

La respuesta de Salas surge a raíz de la suposición por la acción que comete en el partido. La euforia y el griterío por el 2-2 que forzó el alargue no atravesó solo a los hinchas, sino también a los jugadores. De hecho, Juanfer, el autor del tanto, le hizo frente a los fanáticos que cantaban en contra de los futbolistas.



Salas explicó que fue "por la emoción del momento", simplemente quiso patear la pelota colocada en uno de los conos que están al lado del terreno de juego, para reponer cuando sale el balón, y que la misma fue hacia la tribuna; aunque impactó en la pared,.





image Salas sintió la bronca de los hinchas de Racing por su paso a River.





El delantero quiere mejorar la relación con los fanáticos riverplatenses, aunque primero deberá volver a su nivel en cancha, además de lograr un título este año, y consecuentemente, volver a tomar un buen destino con el Monumental.