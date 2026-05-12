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El fuerte descargo de Maxi Salas tras las acusaciones por el supuesto pelotazo a los hinchas

El delantero millonario se viralizó en un video en el que patea con bronca una pelota hacia las gradas del estadio Monumental y, en medio de los malentendidos, salió a aclarar la situación.

Con las aguas más calmadas y la tranquilidad de haber clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura después de un infartante partido ante San Lorenzo, Maximiliano Salas salió a aclarar una dudosa y llamativa situación que ocurrió en el Monumental el domingo, cuando el futbolista pateó una pelota directamente hacia la tribuna y los hinchas le respondieron con insultos y abucheos.

El pelotazo ocurrió después del gol agónico de Juan Fernando Quintero, que produjo la lógica descarga ante la bronca de poder quedar afuera en octavos de final. Hasta ese momento, la gente mostró el descontento con los jugadores y entonaron cánticos para avivar al equipo que, por cierto, funcionó.

En medio de la controversia y los señalamientos a Salas, que ya estaba en el ojo de la tormenta por su irregular rendimiento, desmintió la intención que le adjudican por lo que se muestra en el video. "Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. ¡Nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna", escribió en su historia de Instagram.

Maxi Salas posteo

La respuesta de Salas surge a raíz de la suposición por la acción que comete en el partido. La euforia y el griterío por el 2-2 que forzó el alargue no atravesó solo a los hinchas, sino también a los jugadores. De hecho, Juanfer, el autor del tanto, le hizo frente a los fanáticos que cantaban en contra de los futbolistas.

Salas explicó que fue "por la emoción del momento", simplemente quiso patear la pelota colocada en uno de los conos que están al lado del terreno de juego, para reponer cuando sale el balón, y que la misma fue hacia la tribuna; aunque impactó en la pared,.

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Salas sintió la bronca de los hinchas de Racing por su paso a River.

Salas sintió la bronca de los hinchas de Racing por su paso a River.



El delantero quiere mejorar la relación con los fanáticos riverplatenses, aunque primero deberá volver a su nivel en cancha, además de lograr un título este año, y consecuentemente, volver a tomar un buen destino con el Monumental.

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