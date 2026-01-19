La Selección Argentina jugará un amistoso después de la Finalissima: el rival y la sede

El partido ante España se jugará en Lusail, el mismo estadio donde el combinado dirigido por Scaloni se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Allí Argentina defenderá el título de la Finalissima obtenido en 2022 frente a Italia, mientras que La Roja llegará como campeona vigente de la Eurocopa.

Aprovechando la estadía en el país asiático y con la idea de no limitar la fecha FIFA a un solo encuentro, Argentina jugará un amistoso ante Qatar el 31 de marzo, también en Lusail. Será una oportunidad para seguir ajustando el funcionamiento colectivo y evaluar futbolistas de cara a la Copa del Mundo que comenzará en junio.

amistosos El anuncio oficial de los amistosos que se disputarán en Qatar previo al Mundial.

En ese contexto, Scaloni dejó definiciones claras sobre el armado del plantel, en diálogo con AFA Studio algunos días atrás, el entrenador explicó que maneja “una lista de aproximadamente 50 futbolistas” antes de definir “la lista final” para el Mundial. Además, remarcó: “En el Mundial pasado tuvimos la experiencia de jugadores que se lesionaron muy cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie. Por eso manejamos una lista bastante amplia”.

De cara a lo que viene, también se analiza la posibilidad de disputar nuevos amistosos antes del inicio del Mundial, Argentina podría enfrentar a México y Honduras entre el 1° y el 10 de junio, en ciudades como Las Vegas y Miami, aunque todavía restan confirmaciones oficiales. Por eso, la doble fecha de marzo, con España y Qatar como rivales, aparece como una instancia clave para las últimas pruebas.