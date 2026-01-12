Oficial: Racing presentó a Matko Miljevic como nuevo refuerzo

"Tenía muchas ofertas sobre la mesa y decidí con el corazón y con lo que se viene a futuro", reveló Matko en rueda de prensa, a la salida del centro donde le realizaron los exámenes médicos. Tras conocerse los resultados favorables, el futbolista firmó su vínculo en el que la Academia lo blindó con una cláusula de 25.000.000 de euros para evitar una salida por un bajo valor después de su inversión.

La Academia compró el 80% de la ficha en una operación de 3.100.000 dólares, que se abonarán en cinco cuotas, con una primera de 500.000. Además, el propio Miljevic resignó otros 500.000 dólares correspondientes a una deuda que Huracán mantenía con él. A cambio, el futbolista se quedó con el 20% de su pase y despidió con gran cariño a la institución quemera.

"Hoy me toca despedirme de un club que me abrió las puertas y su corazón. Fue un año muy positivo para mi carrera, del que me llevo hermosos recuerdos deportivos y humanos, además de grandes amigos", inició su despedida del Globo. "Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, directivos, utileros, cocineros y, fundamentalmente, a los hinchas de @cahuracan por u apoyo incondicional en los buenos y malos momentos. Los voy a llevar conmigo y alentarlos desde donde me toque estar. Gracias de corazón. Y hasta la vuelta, quemeros! MATKO", concluyó el volante que ya tiene la cabeza en Racing.

Ya con la cabeza en Racing, el mediocampista podría tener su primera aparición dentro del equipo este mismo miércoles, en el amistoso de entrenamiento ante Sportivo Ameliano, de la Primera División de Paraguay. Desde lo físico Matko llega con ritmo. Su último entrenamiento en equipo fue el martes pasado en Huracán y, desde entonces, se mantuvo entrenando por su cuenta. Costas lo espera con ansias luego de llamar al jugador en varias ocasiones para tentarlo.

Es el segundo refuerzo en este mercado de pases de Racing luego del arribo de Valentín Carboni, el nombre que rompió el mercado al dejar el prestigioso Inter de Italia para llegar a préstamo al conjunto de Avellaneda.

Miljevic usaría la camiseta número 10 de Racing, dorsal que quedó vacante tras la salida de Luciano Vietto, quien no renovó su contrato con la institución después de no haber logrado una buena relación con Gustavo Costas. Así, Matko repetiría el número que lució en Huracán durante el Torneo Clausura y la Sudamericana (en el Apertura y la Copa Argentina había usado la 18).