Ahora en su rol de presidente del Barcelona de Guayaquil, el ex puntero izquierdo que salió campeón en Independiente y en Ecuador reveló que no hace consideraciones políticas por ser un hombre del fútbol, mostrando consignas y esquemas atados a miradas sin conexiones sociales

“Yo soy apolítico, soy un hombre de fútbol. No voy a emitir un ataque al gobierno ni un concepto a favor de la oposición porque no me compete”, dijo Carlos Alejandro Alfaro Moreno (presidente del Barcelona de Guayaquil) en una reciente entrevista que dio al diario Olé. El marco de esa respuesta estaba vinculado al colapso del sistema sanitario que padece Ecuador frente a la pandemia provocada por el Covid-19.