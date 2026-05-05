Copa Libertadores: Lanús sufrió una paliza con Always Ready en la altura de Bolivia

El Granate, vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa, fue aplastado por 4 a 0 con el conjunto boliviano con el factor de estar a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.
Lanús sufrió una paliza histórica con Always Ready en la altura de Bolivia por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores: ¡fue vencido por 4 a 0 siendo totalmente superado! De esta manera, el equipo comandado por Mauricio Pellegrino que podía despegarse con un triunfo tendrá más presión para la recta final.
Always Ready liquidó la historia al minuto del complemento con el 3 a 0 de Joel Amoroso. Previamente, Richet Gómez a los 26 minutos y Enrique Triverio a los 45' anotaron en el primer tiempo. Y Marcelo Suárez, con complicidad de Nahuel Losada, puso la frutillita del postre con el 4 a 0 final.
Lanús la pasó mal del principio al final de su presentación en Bolivia. Fue muy superado en el campo de juego y sufrió la efectividad del local, que salió decidido a hacerse fuerte en su casa y sumar sus primeros tres puntos en el certamen. Además, Losada atajó un penal en el inicio del encuentro.
Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino suma 6 puntos en el Grupo G, al igual que Mirassol y Liga de Quito que tienen que jugar entre ellos y atención que si empatan dejarán al club argentino en el tercer lugar. Always, con estos tres puntos, sigue en el fondo de la tabla.
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