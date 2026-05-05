Copa Libertadores: Rosario Central venció a Libertad y quedó a un paso de los octavos

El Canalla se impuso 1 a 0 al conjunto paraguayo en Arroyito con gol de Ignacio Ovando y se afirmó como líder de su grupo en el máximo certamen internacional.

Rosario Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito y dio un paso determinante rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón se impuso gracias al gol de Ignacio Ovando en el segundo tiempo y se consolidó en la cima del Grupo H, en un encuentro cerrado y de alta exigencia.