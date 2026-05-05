Copa Libertadores: Rosario Central venció a Libertad y quedó a un paso de los octavos

El Canalla se impuso 1 a 0 al conjunto paraguayo en Arroyito con gol de Ignacio Ovando y se afirmó como líder de su grupo en el máximo certamen internacional.
Rosario Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito y dio un paso determinante rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón se impuso gracias al gol de Ignacio Ovando en el segundo tiempo y se consolidó en la cima del Grupo H, en un encuentro cerrado y de alta exigencia.
En el primer tiempo, el Canalla generó las situaciones más claras, aunque no logró concretar. Ángel Di María tuvo la gran chance desde el punto penal, pero el arquero Rodrigo Morínigo le contuvo el remate y también el rebote, sosteniendo el cero para la visita. Libertad, por su parte, respondió con un remate que dio en el travesaño.
La diferencia llegó a los 11' del complemento, cuando Ovando aprovechó un rebote dentro del área tras un centro de Di María y definió para el 1 a 0 final. A partir de allí, Central alternó momentos de control con pasajes de repliegue, mientras Libertad buscó el empate sin precisión en los metros finales.
Con este resultado, Central quedó como líder del grupo con 10 puntos y podría conseguir la clasificación en la próxima fecha cuando visite a Independiente del Valle. Antes, recibirá al Rojo de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Apertura, el domingo a las 15.
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