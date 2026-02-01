Claudio Úbeda: el triunfo de Boca, el debut de los refuerzos y la chance de traer otro delantero

“Si hubo algo en lo que hicimos hincapié fue en ser ordenados. Siempre hay momentos del partido en los que el rival te tiene la pelota o te somete. Entonces hay que estar tranquilos para no cometer errores y no tirar por la borda el resultado del partido. Creo que hoy fue, en general, un partido sólido, casi sin fisuras", inició su análisis.

"Aprovechamos las situaciones que tuvimos. En el segundo tiempo tuvimos más. Creo que, si mal no recuerdo, ellos tuvieron un solo cabezazo en el primer tiempo, que fue la única opción de riesgo”, agregó el técnico del Xeneize sobre el trámite del enfrentamiento.

“El equipo fue ordenado. Fue serio. A lo mejor no tuvimos brillo o muchas luces, pero sí fuimos efectivos y ordenados. En ningún momento sufrimos contragolpes que nos dejen expuestos en defensa. Me aferro mucho más a eso. A través del orden y la tranquilidad que tuvimos, hicimos un partido correcto”, concluyó.

Además, el entrenador destacó el rendimiento de los dos refuerzos que tuvieron su estreno este domingo ante Newell's: “Entraron muy bien. Santiago jugó todo el partido porque sabíamos que venía con una pretemporada completa hecha y estaba en ritmo para hacer todo el partido. Lo hizo muy bien en una posición en la que él se siente cómodo”.

Y, sobre Ángel Romero, comentó: "Venía con una preparación más personal y no con un equipo. Teníamos que tener esta precaución de medir que estuviese en cancha (ingresó en el entretiempo). Lo que hizo, lo hizo bastante bien. Ayudó bastante al equipo en apoyar de frente y en asistir. Estuvo bien”.

Por último, el DT fue contundente sobre la posibilidad de incorporar un delantero en este mercado de pases: "Estamos esperando la recuperación de nuestros delanteros". Cabe recordar que el Xeneize tiene a Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson entre algodones.