River y Rosario Central empataron sin goles en un entretenido duelo en el Gigante de Arroyito

El equipo de Marcelo Gallardo se adueñó del balón en la primera etapa pero chocó con Jeremías Ledesma, quien curiosamente se fue de River en este mercado de pases: el arquero se mostró seguro y apareció ante los disparos de Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero.

Sebastián Driussi rompió con la imbatibilidad de Ledesma a los 36 minutos del primer tiempo en una pelota que quedó boyando dentro del área pero su tanto fue anulado desde el VAR por offside. De esta manera, se fueron 0 a 0 al entretiempo en el Gigante de Arroyito.