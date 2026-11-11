Pep Guardiola, el principal candidato a dirigir a la Selección de Estados Unidos

El prestigioso técnico español, que está sin trabajo desde su salida del Manchester City en mayo de este año, sería tentado por la federación estadounidense ante la inminente salida de Mauricio Pochettino.
Bomba: Pep Guardiola es candidato a dirigir a la Selección de Estados Unidos. El prestigioso técnico español, que está sin trabajo desde su salida del Manchester City en mayo de este año, sería tentado por la federación estadounidense a tener su primera experiencia frente a un combinado nacional. La posibilidad se da ante la inminente salida de Mauricio Pochettino, quien cada vez está más cerca de convertirse en el técnico del Manchester United.
Tras ser uno de los anfitriones del Mundial 2026, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos busca que su equipo nacional siga sumando protagonismo y crecimiento, objetivos por los que buscarían a Guardiola. Contratar a Pep será difícil dado que es una de las figuras más codiciadas del mercado internacional, pero principalmente por el poco interés que muestra en regresar a la actividad. De hecho, a comienzos de año rechazó una propuesta de la Selección de Italia. "Pep fue honesto. Se tomó un año sabático, en parte por motivos familiares", confesó en su momento Giovanni Malagó, presidente de la federación italiana de fútbol.
No obstante, hay un factor que alimenta la ilusión norteamericana: el estrecho vínculo de Guardiola con el país. La leyenda del Barcelona se radicó junto a su familia en Nueva York durante el 2012, luego de su increíble ciclo en el Culé. Además, en el pasado ya había mantenido diálogos con la federación y la llenó de elogios. "Estados Unidos es un lugar fascinante para desarrollar un proyecto a largo plazo y llevar a la selección nacional al siguiente nivel. El potencial es enorme", declaró hace poco más de dos años, cuando sonaba junto a Jürgen Klopp y al propio Pochettino para el cargo.
Primero, deberá resolverse la situación del entrenador argentino en el combinado nacional. El periódico británico The Guardian reveló que ya existe un acuerdo verbal entre el rosarino y United, que estaría decidido a ejecutar su cláusula de salida de 10 millones de dólares, monto que sería aún mayor si el técnico se muda con su equipo de trabajo. Sería su cuarto ciclo en Inglaterra tras sus pasos por Southampton, Tottenham y Chelsea.
Sin embargo, esta lluvia de especulaciones y negociaciones cruzadas se topa con la agenda inmediata: Pochettino todavía tiene compromisos con la selección. Estados Unidos disputará el sábado y martes dos encuentros ante Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, duelos que podrían marcar el cierre abrupto de su ciclo. En paralelo, el hermetismo es total en la concentración norteamericana, al punto que este miércoles canceló la rueda de prensa prevista, alegando que coincidía con el día del Veterano, aunque las versiones apuntan a que buscaron blindar al plantel para evitar que los micrófonos acorralen a los jugadores y el entrenador.
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