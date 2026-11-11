Pep Guardiola, el principal candidato a dirigir a la Selección de Estados Unidos

Tras ser uno de los anfitriones del Mundial 2026, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos busca que su equipo nacional siga sumando protagonismo y crecimiento, objetivos por los que buscarían a Guardiola. Contratar a Pep será difícil dado que es una de las figuras más codiciadas del mercado internacional, pero principalmente por el poco interés que muestra en regresar a la actividad. De hecho, a comienzos de año rechazó una propuesta de la Selección de Italia. "Pep fue honesto. Se tomó un año sabático, en parte por motivos familiares", confesó en su momento Giovanni Malagó, presidente de la federación italiana de fútbol.