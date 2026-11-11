Independiente recupera a Santiago Montiel para los playoffs: cómo quedaría el equipo

El extremo cumplió la suspensión por acumulación de amarillas y volverá a estar disponible para visitar a Argentinos Juniors en un equipo que necesita recuperar desequilibrio y variantes ofensivas.
Independiente recuperará a Santiago Montiel para disputar los octavos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, después de que el extremo cumpliera una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El futbolista de 25 años fue la ausencia más importante en el empate ante Deportivo Riestra y volverá a estar a disposición de Jadson Viera para el encuentro en La Paternal, donde el Rojo buscará avanzar a los cuartos de final. Su regreso representa una noticia importante para un equipo que sintió la falta de dinámica, desequilibrio y profundidad ofensiva en la última presentación.
Montiel había llegado al límite de amonestaciones en el encuentro frente a Defensa y Justicia, por lo que debió perderse el cierre de la fase regular. Hasta ese momento, había participado en todos los partidos del campeonato y acumulaba tres goles y cuatro asistencias, siendo la pieza más importante en el funcionamiento ofensivo. Su ausencia también se hizo sentir en un equipo que no consiguió aprovechar la última jornada para mantener sus posibilidades de clasificarse a las copas internacionales mediante la tabla anual.
Para reemplazarlo ante el Malevo, Viera eligió a Imanol Machuca por el sector izquierdo y mantuvo a Josías Palais por la otra banda. La decisión significó una apuesta importante ya que el ex Vélez volvió a jugar después de casi ocho meses de inactividad debido a la sanción que recibió por la adulteración de documentos para jugar en la Selección de Malasia. Sin embargo, el regreso de Montiel modificará nuevamente las alternativas del entrenador para conformar el ataque de cara al cruce eliminatorio.
La presencia del extremo en el equipo titular no estaría en discusión, aunque todavía resta definir quién dejará su lugar en la formación. Una de las posibilidades es que Machuca continúe entre los once y se traslade al sector izquierdo, donde tuvo buenos rendimientos durante sus etapas en Unión y Vélez. De concretarse esa variante, Palais esperaría su oportunidad en el banco y Maximiliano Meza podría mantenerse por el centro, unos metros detrás del Chimy Ávila.
Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Imanol Machuca o Josías Palais, Santiago Montiel, Chimy Ávila.
comentar