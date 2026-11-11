Independiente recupera a Santiago Montiel para los playoffs: cómo quedaría el equipo

Independiente recuperará a Santiago Montiel para disputar los octavos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, después de que el extremo cumpliera una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El futbolista de 25 años fue la ausencia más importante en el empate ante Deportivo Riestra y volverá a estar a disposición de Jadson Viera para el encuentro en La Paternal, donde el Rojo buscará avanzar a los cuartos de final. Su regreso representa una noticia importante para un equipo que sintió la falta de dinámica, desequilibrio y profundidad ofensiva en la última presentación.