Perú derrotó a Colombia y recuperó sus ilusiones

Los goles del elenco que dirige el argentino Ricardo Gareca los marcaron Sergio Peña y Yerri Mina, en contra, mientras que el seleccionado colombiano empató transitoriamente por un penal de Miguel Borja.

En la próxima fecha del miércoles, Perú jugará con Ecuador (1) y Colombia, que está como escolta con cuatro unidades, enfrentará al líder Brasil, ganador de los dos partidos que disputó hasta el momento en la competencia.

Síntesis del partido:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Juan Cuadrado; Edwin Cardona; Duván Zapata y Miguel Borja. Director técnico: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Joshimar Yotún, André Carrillo, Sergio Peña; Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Director técnico: Ricardo Gareca.

Gol en el primer tiempo: 17m Peña (P).

Goles en el segundo tiempo: 8m Borja (C) de penal y 19m Mina (C) en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 15m Gustavo Cuéllar (C) por Pérez y Luis Muriel (C) por Zapata; 19m Yimmi Chará (C) por Cardona; 35m Alfredo Morelos (C) por Medina; 37m Santiago Ormeño (P) por Lapadula y Wilder Cartagena (P) por Peña; 46m Raziel García (P) por Cueva.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Goiania