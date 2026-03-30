Oficial: Boca no tendrá a sus hinchas en el debut en la Copa Libertadores en Chile

Universidad Católica informó que no recibirá público visitante en el duelo por la primera fecha del Grupo D del certamen copero contra el Xeneize y explicó los motivos de la medida.
Ya es oficial: Boca no tendrá a sus hinchas en el debut en la Copa Libertadores contra Universidad Católica en Chile. El club trasandino informó en un comunicado que no habrá público visitante y en el mismo desarrolló los motivos de la medida que dejará al equipo comandado por Claudio Úbeda en un clima totalmente adverso.
“El partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto", expresó el club en sus redes sociales. Además, "Los Cruzados" aseguraron que intentaron llegar a un acuerdo con la dirigencia de Boca para que haya bosteros "en números adecuados para garantizar una experiencia segura" pero no fue posible.
Universidad Católica estaba dispuesto a permitir el ingreso de 500 bosteros cuando el reglamento indica que tiene que haber disponible 2000 tickets para el público visitante. Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desestimó ese ofrecimiento de inmediato. El club chileno tendría el temor de que vuelva a ocurrir un episodio de violencia como entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025.
La postura de Boca es la de ser recíproco y no brindarle lugar tampoco a los hinchas chilenos en el partido revancha, que será precisamente en la última fecha del grupo D y que ya tiene fijada fecha en el jueves 28 de mayo. Sí, ni más ni menos que en la definición del grupo.
Boca y Universidad Católica se enfrentarán el martes 7 de abril, desde las 21.30, en Chile. Tras la finalización de la fecha FIFA y antes de este compromiso copero, el Xeneize visitará el jueves 2 al Talleres de Carlos Tevez por el Torneo Apertura y el club chileno recibirá el mismo día a Palestino por su certamen local.
Boca y Universidad Católica integran el grupo D de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador y Cruzeiro, quienes también se enfrentarán el martes 7 de abril a partir de las 21 horas en la ciudad de Guayaquil. Sin su gente, el equipo de Úbeda buscará responder en la cancha.
comentar