Oficial: Boca no tendrá a sus hinchas en el debut en la Copa Libertadores en Chile

Boca y Universidad Católica se enfrentarán el martes 7 de abril, desde las 21.30, en Chile. Tras la finalización de la fecha FIFA y antes de este compromiso copero, el Xeneize visitará el jueves 2 al Talleres de Carlos Tevez por el Torneo Apertura y el club chileno recibirá el mismo día a Palestino por su certamen local.

Boca y Universidad Católica integran el grupo D de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador y Cruzeiro, quienes también se enfrentarán el martes 7 de abril a partir de las 21 horas en la ciudad de Guayaquil. Sin su gente, el equipo de Úbeda buscará responder en la cancha.