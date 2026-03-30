Quién es la joya que la Selección Argentina le podría "robar" a la de Alemania

En la actualidad, Tresoldi se desempeña en el Brujas de Bélgica, donde ya superó la decena de goles en la temporada, incluyendo tantos frente al Atlético Madrid y al Barcelona en la Champions League. Su rendimiento despertó el interés del Arsenal de Inglaterra, que pelea por conquistar tres títulos en la presente campaña.

El delantero también se destaca en el Europeo Sub 21, donde lidera la tabla de goleadores con seis tantos en seis partidos. El 25 de octubre de 2022 debutó con la selección alemana sub-19 en un partido amistoso contra España en el que Alemania perdió por 1 a 0.

En los últimos años, la Selección argentina ha incorporado varios futbolistas nacidos en el exterior que optaron por vestir la camiseta albiceleste gracias a sus raíces. Entre los ejemplos más reconocidos aparecen Nico Paz y Alejandro Garnacho, ambos nacidos en España, pero decididos a representar al combinado nacional.