Carlos Tévez reveló qué futbolista actual le recuerda a él: "Es lo más próximo a mí"

Por su parte, Julián tiene 16 títulos con solo 26 años contando la Premier League y la Champions League con el Manchester City, la Copa Libertadores con River y todo lo posible de ganar con la Selección Argentina. Ganó el Mundial, dos veces la Copa América y hasta la Finalissima.

Tevez está relacionado con Boca y Julián con River pero los une pasos consagratorios por el Manchester City, además de por supuesto representar de gran manera al país. En un puñado de años, Julián forjó una carrera impresionante mostrando su talento al mundo y ahora sumó un tremendo elogio de uno de los mejores delanteros argentinos de la historia.