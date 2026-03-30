Carlos Tévez reveló qué futbolista actual le recuerda a él: "Es lo más próximo a mí"

El Apache, quien se retiró en 2022 después de una brillante carrera, confesó que Julián Álvarez es el jugador que más tiene su esencia.
Carlos Tevez, quien se retiró en 2022 después de una brillante carrera, reveló qué futbolista actual le recuerda a él: Julián Álvarez. Sí, el Apache confesó que la Araña "es lo más próximo a mí" que vio desde que colgó los botines y explicó con varios argumentos su sorpresiva elección.
"Creo que lo más parecido es Julián (Álvarez). Aunque no se note mucho su carácter, con eso de ir a presionar, de correr, de meter, de recuperar y de llegar al arco, me parece que es lo más próximo que vi", reveló el entrenador de Talleres de Córdoba.
Tevez ve la entrega total que lo caracterizaba en Julián, quien tiene el combo completo como lo tenía el Apache: intensidad física y capacidad goleadora. Además, la Araña ya ganó una increíble cantidad de trofeos pese a su corta edad y va camino a los números del ídolo de Boca, que se cansó de dar vueltas olímpicas como futbolista.
Tevez es el tercer futbolista argentino más ganador de la historia con 29 títulos, siendo solo superado por Ángel Di María (37) y Lionel Messi (47). Un palmares que incluye títulos en Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia y China y en la Selección, que va de la Copa Libertadores y la Intercontinental con Boca a la Champions League y el Mundial de Clubes con el United y no se puede no mencionar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Por su parte, Julián tiene 16 títulos con solo 26 años contando la Premier League y la Champions League con el Manchester City, la Copa Libertadores con River y todo lo posible de ganar con la Selección Argentina. Ganó el Mundial, dos veces la Copa América y hasta la Finalissima.
Tevez está relacionado con Boca y Julián con River pero los une pasos consagratorios por el Manchester City, además de por supuesto representar de gran manera al país. En un puñado de años, Julián forjó una carrera impresionante mostrando su talento al mundo y ahora sumó un tremendo elogio de uno de los mejores delanteros argentinos de la historia.
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