Ponzio define el 11 de River para recibir a Independiente Rivadavia en el Monumental

Ponzio todavía tendrá un entrenamiento táctico antes de definir el equipo y allí terminará de evaluar la evolución de Moreno y las distintas variantes. De todos modos, la buena actuación de Vera le permite al cuerpo técnico mantener la cautela con el ex-Palmeiras, considerado el titular en esa posición. La intención es sostener la base que funcionó en el Florencio Sola y darle continuidad al equipo que consiguió una victoria importante por 3-2 en el Sur.