Ponzio define el 11 de River para recibir a Independiente Rivadavia en el Monumental

El entrenador sigue de cerca a Aníbal Moreno, quien continúa con trabajos diferenciados por una molestia lumbar. Si llega sería parte del equipo y sino repetirá el equipo que venció a Banfield.
River se prepara para recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza este domingo desde las 19.15 en el Monumental. Y, en medio de la preparación para ese duelo, Leonardo Ponzio evalúa mantener la formación que venció a Banfield en su debut como entrenador interino. La única duda está en Aníbal Moreno, quien todavía trabaja diferenciado por una contractura lumbar y no será arriesgado si no está recuperado al ciento por ciento.
Ponzio espera a Aníbal Moreno: si llega será titular y sino Fausto Vera continuará en el 11 y repetirá el equipo. “Una lástima lo de Aníbal, pero siempre fue mi posición natural, es donde me siento cómodo. Cuando vine a principio de año con Marcelo lo hice para cumplir ese rol, pero uno se va adaptando a lo que le piden los diferentes entrenadores”, explicó Fausto después del partido con el Taladro.
Ponzio todavía tendrá un entrenamiento táctico antes de definir el equipo y allí terminará de evaluar la evolución de Moreno y las distintas variantes. De todos modos, la buena actuación de Vera le permite al cuerpo técnico mantener la cautela con el ex-Palmeiras, considerado el titular en esa posición. La intención es sostener la base que funcionó en el Florencio Sola y darle continuidad al equipo que consiguió una victoria importante por 3-2 en el Sur.
La posibilidad de repetir los once también responde a las buenas sensaciones que dejó el debut de Ponzio tras la salida de Eduardo Coudet. El interino mantuvo la estructura que venía utilizando el Chacho y realizó solamente el cambio obligado por la lesión de Moreno. Además, introdujo algunos ajustes tácticos, entre ellos una ubicación más centralizada de Thiago Almada para asociarse con Ángel Correa, una variante que ayudó a que River tuviera un primer tiempo de buen nivel.
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