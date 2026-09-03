Milito reconoció el mal momento de Racing, y el haberle renovado el contrato a Costas

El análisis también incluyó las dificultades propias de un proceso que todavía busca consolidarse. La renovación del plantel y de quienes lo comandan es parte del contexto, según explicó: “Es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo.”

Gustavo Costas había renovado su contrato Racing hasta 2028, en diciembre de 2025.

Ante quienes manifestaron arrepentimiento por haberlo elegido en las urnas, la respuesta fue conciliadora; “Yo al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada. Al contrario, siempre le agradezco el apoyo y entiendo su reacción. Siempre me pongo en su lugar.”

Además, planteó una mirada de largo plazo para la institución: “Estamos sentando las bases para el futuro. Si querés pelear con los grandes de Sudamérica tenemos que crecer desde la infraestructura.”

Por último, se refirió al video que se viralizó días atrás pero fue escueto. “No me gustó que haya salido a la luz.”, opinó sin dar pie a extenderse.