Milito reconoció el mal momento de Racing, y el haberle renovado el contrato a Costas

Además de analizar el presente del club, el presidente de La Academia. asumió las responsabilidades que derivaron en malos resultados, como la extensión de contrato del ex DT al tiempo que bancó a Vojvoda y expresó su deseo de volver a contar con un referente.
El preesidente de Racing Club, Diego Milito asumió la responsabilidad por el presente deportivo y no evitó referirse a una de las decisiones más cuestionadas durante su gestión al afirmar que el club "no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente" al tiempo que señaló que desde la comisión directiva "no estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón.
Milito, en declaraciones durante un encuentro con la prensa afirmó que haberle renovado el cargo de Director Técnico a Gustavo Costas "fue un error y lo asumo. Perdimos de vista el posible desgaste del plantel".
En esa misma línea, el ídolo de la institución de Avellaneda se ubicó como principal responsable del escenario actual, aunque mostró confianza en revertirlo. “Yo soy el máximo responsable como presidente del club. Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca".
A pesar de los cuestionamientos al actual técnico del equipo, , Juan Vojvoda recibió un respaldo contundente porque "es comprometido y con una gran metodología. Desde que está, hemos tenido buenos partidos y merecimos tener algún punto más de los que tenemos. Tenemos un gran futuro, mejor futuro que presente. Necesitamos tiempo”.
El análisis también incluyó las dificultades propias de un proceso que todavía busca consolidarse. La renovación del plantel y de quienes lo comandan es parte del contexto, según explicó: “Es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo.”
Ante quienes manifestaron arrepentimiento por haberlo elegido en las urnas, la respuesta fue conciliadora; “Yo al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada. Al contrario, siempre le agradezco el apoyo y entiendo su reacción. Siempre me pongo en su lugar.”
Además, planteó una mirada de largo plazo para la institución: “Estamos sentando las bases para el futuro. Si querés pelear con los grandes de Sudamérica tenemos que crecer desde la infraestructura.”
Por último, se refirió al video que se viralizó días atrás pero fue escueto. “No me gustó que haya salido a la luz.”, opinó sin dar pie a extenderse.
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