Sorpresa: Matías Galarza Fonda será compañero de Messi en Inter Miami

El volante paraguayo, quien disputó solamente 14 encuentros en el Millonario y no era tenido en cuenta en el club, se pondrá la camiseta rosa del club estadounidense.
Matías Galarza Fonda dejará River para continuar su carrera en Inter Miami, luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo de palabra por el mediocampista paraguayo. El futbolista de 24 años se sumará al equipo que conduce Cristian Kily González y volverá a la MLS tras su paso por Atlanta United, esta vez siendo compañero de Lionel Messi.
El acuerdo contempla un préstamo con opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, que será obligatoria si se cumplen determinados objetivos. Galarza Fonda había llegado al Millonario a mediados de 2025 desde Talleres, pero tuvo poca continuidad: disputó apenas 14 partidos y su última aparición fue el 24 de noviembre de ese año, en la eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.
Su salida se da después de haber quedado apartado del plantel profesional de River y de haber tenido un gran Mundial con la Selección de Paraguay. En el primer semestre de 2026 había jugado cedido en Atlanta United y ahora regresará a Estados Unidos.
Con la partida de Galarza Fonda, solo quedan dos futbolistas de aquella lista de apartados: Fabricio Bustos y Matías Viña. Giuliano Galoppo también encontró club y se incorporará a Atlanta United, mientras que Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Alex Woiski ya resolvieron sus futuros. River también concretó otras salidas durante este mercado, entre ellas las de Andrés Herrera, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Kevin Castaño.
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