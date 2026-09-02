Sorpresa: Matías Galarza Fonda será compañero de Messi en Inter Miami

El acuerdo contempla un préstamo con opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, que será obligatoria si se cumplen determinados objetivos. Galarza Fonda había llegado al Millonario a mediados de 2025 desde Talleres, pero tuvo poca continuidad: disputó apenas 14 partidos y su última aparición fue el 24 de noviembre de ese año, en la eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.