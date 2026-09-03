Jeremías Ledesma y Franco Escobar palpitaron el clásico entre Rosario Central y Newell's

Del lado de Newell’s, Escobar reconoció que el equipo llega con el objetivo de cortar la racha adversa en los clásicos, pero aclaró que la atención está puesta en el presente. “No sé si hay favoritos, sabemos que hay una racha que cortar pero estamos aquí en el presente y queremos darle una alegría a nuestra gente”, afirmó. El defensor también anticipó un partido cerrado, en el que los detalles pueden ser determinantes: “Será un trámite de estudiarnos y de detalles que hay que estar atento a cada situación fina que te puede definir el clásico”.