Jeremías Ledesma y Franco Escobar palpitaron el clásico entre Rosario Central y Newell's

Los referentes del Canalla y la Lepra hablaron del choque especial de este domingo en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura.
El clásico rosarino ya se vive con intensidad y los referentes de Rosario Central y Newell’s dejaron sus sensaciones antes del partido de este domingo, a las 14.45, en el Gigante de Arroyito. Jeremías Ledesma y Franco Escobar coincidieron en que será un encuentro especial para la ciudad y remarcaron la importancia de manejar la presión en un duelo que puede quedar marcado en sus carreras.
Ledesma destacó el significado que tiene el partido para ambos clubes y aseguró que no hay una responsabilidad adicional, aunque sí una motivación diferente. “Es un clásico y claramente los dos equipos quieren o necesitan ganarlo. Es un partido que da una estrella imaginaria, por lo importante que es el clásico en la ciudad y en cada institución”, expresó el arquero de Central. Además, valoró la posibilidad de jugar ante su gente y habló de la importancia de que los más jóvenes puedan disfrutar la experiencia.
Del lado de Newell’s, Escobar reconoció que el equipo llega con el objetivo de cortar la racha adversa en los clásicos, pero aclaró que la atención está puesta en el presente. “No sé si hay favoritos, sabemos que hay una racha que cortar pero estamos aquí en el presente y queremos darle una alegría a nuestra gente”, afirmó. El defensor también anticipó un partido cerrado, en el que los detalles pueden ser determinantes: “Será un trámite de estudiarnos y de detalles que hay que estar atento a cada situación fina que te puede definir el clásico”.
En cuanto al momento de cada equipo, Central busca volver a ganar después de tres partidos sin triunfos, mientras que Newell’s llega con una mejoría en sus últimos encuentros. Escobar también reconoció que el conjunto rojinegro debe cambiar su rendimiento como visitante y sostuvo que el objetivo será mostrar “la misma cara de local que de visitante”. Ledesma, por su parte, destacó la presencia de Marco Ruben y aseguró que desde su llegada notaron que es “un animal” dentro del plantel.
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