Ponzio: "Había que ganar para seguir con los objetivos"

El entrenador de River valoró el triunfo a Racing en el Monumental y dio un mensaje de cara al Superclásico en conferencia de prensa.
Leonardo Ponzio valoró el triunfo 1 a 0 de River a Racing en el Monumental y dio un mensaje de cara al Superclásico a disputarse en una semana en La Bombonera. Además, el entrenador del Millonario cuestionó el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y accionar del VAR en el encuentro.
“Hoy había que ganar para seguir con los objetivos”, remarcó Ponzio la importancia de sumar de a tres en el Monumental para prácticamente sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y a la vez afianzarse en la zona de Sudamericana en la Anual y acercarse a la de la Libertadores.
“Con Belgrano tuvimos certeza en el arco rival y fuimos prácticos. Hoy también tuvimos situaciones, por ahí dejándole el control de la pelota a Racing y nosotros supimos jugarlo. A veces hay que jugar de esta manera y el equipo lo supo hacer”, analizó el encuentro.
Además, el entrenador no quiso olvidarse sobre el arbitraje y la polémica del gol anulado a Correa. “No quiero que me regalen nada ni me que quiten lo que logré. Nos están pasando cosas que por ahí hay que hacer dos o tres goles para ratificar un resultado. Hoy el segundo gol fue una decisión desde otro lado, no del árbitro”, disparó.
Por su parte, el técnico palpitó el Superclásico del próximo domingo y le dejó un mensaje a sus futbolistas: “Es una semana distinta a las demás. No hay que jugar el partido antes, de consumir cosas que no sabés si van a pasar o te adelantás a algo que no sabés cómo va a ser, que te ves de una manera o de otra”.
“Tenemos que tratar de que el grupo entrene como lo hace todas las semanas y nosotros darles herramientas para lo que va a pasar el fin de semana. Que se relajen, que lo disfruten. Muchos de los chicos nacieron en este club, muchos quieren estar en este club y muchos quisieron venir así que están en un momento ideal como para enfrentar ese desafío”, agregó.
Para cerrar, volvió a opinar sobre el arbitraje, esta vez de cara al Superclásico: “Primero estamos nosotros que armamos los equipos para jugar, y los que dirigen, si pasan inadvertidos mejor. Si se equivocan, que sea por lo que árbitro ve, no de lo que le hacen ver. Tanta influencia convence o te hace ver otra cosa”.
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