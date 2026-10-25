Ponzio: "Había que ganar para seguir con los objetivos"

Por su parte, el técnico palpitó el Superclásico del próximo domingo y le dejó un mensaje a sus futbolistas: “Es una semana distinta a las demás. No hay que jugar el partido antes, de consumir cosas que no sabés si van a pasar o te adelantás a algo que no sabés cómo va a ser, que te ves de una manera o de otra”.

“Tenemos que tratar de que el grupo entrene como lo hace todas las semanas y nosotros darles herramientas para lo que va a pasar el fin de semana. Que se relajen, que lo disfruten. Muchos de los chicos nacieron en este club, muchos quieren estar en este club y muchos quisieron venir así que están en un momento ideal como para enfrentar ese desafío”, agregó.

Para cerrar, volvió a opinar sobre el arbitraje, esta vez de cara al Superclásico: “Primero estamos nosotros que armamos los equipos para jugar, y los que dirigen, si pasan inadvertidos mejor. Si se equivocan, que sea por lo que árbitro ve, no de lo que le hacen ver. Tanta influencia convence o te hace ver otra cosa”.

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