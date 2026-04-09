Copa Libertadores: Rosario Central empató sin goles con Independiente del Valle

El Canalla dominó y mereció más frente al equipo ecuatoriano en Arroyito pero chocó con una gran actuación del arquero rival Aldair Quintana y terminó sumando un punto en su estreno copero.
Rosario Central empató 0 a 0 con Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito en su estreno en la Copa Libertadores, en un partido donde fue claramente superior pero no logró quebrar el cero. El equipo de Jorge Almirón generó situaciones de peligro durante todo el encuentro, con Jaminton Campaz con su principal arma en ataque, aunque se topó con el arquero Aldair Quintana, que sostuvo a los ecuatorianos.
El punto dejó sensaciones encontradas para el Canalla, que jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Junior Sornoza, pero no logró capitalizar esa ventaja. Incluso, sobre el final, empujó con intensidad y acumuló llegadas, aunque sin eficacia en la definición, lo que le impidió quedarse con un triunfo que parecía al alcance.
Desde el inicio, Rosario Central impuso condiciones con la pelota y buscó abrir el marcador a través de Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz, quienes protagonizaron varias chances claras. Sin embargo, la resistencia del conjunto visitante se sostuvo gracias al arquero Quintana y a una defensa que respondió en momentos claves, especialmente en el primer tiempo.
En el complemento, el desarrollo se acentuó todavía más a favor del local, que arrinconó a Independiente del Valle contra su arco. El próximo miércoles, desde las 19, el Canalla visitará a Libertad en Paraguay (que cayó ante Universidad Central de Venezuela en el estreno) por la segunda jornada de la fase de grupos.
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