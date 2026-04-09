Copa Libertadores: Rosario Central empató sin goles con Independiente del Valle

El Canalla dominó y mereció más frente al equipo ecuatoriano en Arroyito pero chocó con una gran actuación del arquero rival Aldair Quintana y terminó sumando un punto en su estreno copero.

Rosario Central empató 0 a 0 con Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito en su estreno en la Copa Libertadores, en un partido donde fue claramente superior pero no logró quebrar el cero. El equipo de Jorge Almirón generó situaciones de peligro durante todo el encuentro, con Jaminton Campaz con su principal arma en ataque, aunque se topó con el arquero Aldair Quintana, que sostuvo a los ecuatorianos.