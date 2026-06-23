Cristiano Ronaldo hace historia: doblete ante Uzbekistán y récord absoluto en Mundiales

Su evolución dentro de la Selección de Portugal también explica parte de estos números. De extremo desequilibrante en sus primeros años a centrodelantero en su etapa más reciente, su transformación táctica le permitió sostener la producción ofensiva, especialmente en torneos como Rusia 2018, donde ya consolidado como “9” anotó cuatro goles.

Con este nuevo doblete, Ronaldo no solo amplía su legado en la Copa del Mundo: también refuerza una estadística que lo mantiene como una de las figuras más determinantes en la historia del fútbol internacional.

Dos récords mas para el Bicho

Con este nuevo doblete, Cristiano Ronaldo no solo amplía su legado en la Copa del Mundo: también suma otra marca de enorme peso estadístico. Con 41 años y 138 días, se convirtió en el jugador más longevo en la historia de los Mundiales en convertir un doblete, superando a Lionel Messi, quien lo había logrado con 38 años y 363 días. El registro absoluto de mayor edad, sin embargo, sigue perteneciendo al camerunés Roger Milla, que marcó con 42 años y 39 días ante Rusia en 1994.

Más allá del récord puntual, el portugués también se mantiene en una carrera histórica por los máximos registros de goleo. Es el máximo goleador de selecciones y, con estos tantos, alcanzó los 974 goles en su carrera profesional, quedando a solo 26 de la cifra redonda de los 1000. Su perseguidor más cercano, Lionel Messi, suma 916.