Preocupación en Boca: Agustín Marchesín se lesionó solo y salió llorando en la Copa

"Me rompí la rodilla", se lee en los labios de Marchesín en pleno diálogo con los médicos y sus compañeros. Desconsolado y consciente de que probablemente se trate de una seria lesión, el arquero dejó la cancha entre lágrimas y en las próximas horas se someterá a los estudios clínicos de rigor para confirmar el grado de su lesión.

Embed EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



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