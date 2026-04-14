Preocupación en Boca: Agustín Marchesín se lesionó solo y salió llorando en la Copa

El arquero del Xeneize perdió la estabilidad de su rodilla derecha a los nueve minutos de juego y no pudo continuar en cancha en el duelo con Barcelona de Ecuador en La Bombonera.
Preocupación en Boca: Agustín Marchesín se lesionó solo y salió llorando a los nueve minutos de juego del duelo con Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El arquero perdió la estabilidad de su rodilla derecha y no pudo continuar en cancha.
Tras salir a achicar a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano, el arquero volvió rápidamente a ocupar su lugar bajo los tres palos y, al momento de frenarse a la espera del centro rival, perdió estabilidad en su rodilla derecha y sufrió una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos.
Las caras de sus compañeros fueron elocuentes y Claudio Úbeda mandó inmediatamente a Leandro Brey a hacer la entrada en calor. Marchesín se señaló su rodilla derecha en reiteradas ocasiones e hizo el clásico gesto de: "Ojo". Y aunque era evidente que no iba a poder seguir en cancha, intentó frenar el cambio antes de romper en llanto.
Cabe recordar que este era el segundo partido del arquero xeneize tras el desgarro que sufrió en el aductor y que le había impedido estar ante Talleres y frente a Universidad Católica, en el debut de Boca en la Copa Libertadores. Volvió en tiempo récord para estar ante Independiente y hoy disputaba su segundo encuentro consecutivo.
"Me rompí la rodilla", se lee en los labios de Marchesín en pleno diálogo con los médicos y sus compañeros. Desconsolado y consciente de que probablemente se trate de una seria lesión, el arquero dejó la cancha entre lágrimas y en las próximas horas se someterá a los estudios clínicos de rigor para confirmar el grado de su lesión.
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