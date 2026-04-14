Darío Herrera dirigirá el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El neuquino de 41 años dirigirá por séptima vez el partido que paraliza al país, que tendrá una nueva edición este domingo, desde las 17 en Núñez, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Darío Herrera fue designado como árbitro del Superclásico entre River y Boca que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental. El juez neuquino, recientemente confirmado para dirigir en el Mundial 2026, estará por séptima vez a cargo de la justicia del partido más importante del fútbol argentino. Juan Pablo Belatti y Pablo González serán sus asistentes, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.