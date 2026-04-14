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Darío Herrera dirigirá el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El neuquino de 41 años dirigirá por séptima vez el partido que paraliza al país, que tendrá una nueva edición este domingo, desde las 17 en Núñez, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Darío Herrera fue designado como árbitro del Superclásico entre River y Boca que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental. El juez neuquino, recientemente confirmado para dirigir en el Mundial 2026, estará por séptima vez a cargo de la justicia del partido más importante del fútbol argentino. Juan Pablo Belatti y Pablo González serán sus asistentes, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

Boca sonrió más que River con Herrera como árbitro: ganó tres de los seis partidos donde estuvo el neuquino impartiendo justicia. ¿Las tres ocasiones restantes? El Millonario se impuso una vez y hubo dos empates. Su antecedente más recordado fue el Superclásico de la Copa Libertadores 2015, que debió suspender en el entretiempo tras el ataque con gas pimienta de un hincha a los jugadores del Millonario en La Bombonera.

A lo largo de los años, el árbitro estuvo presente en varios cruces con situaciones polémicas. Como por ejemplo, en 2015 dirigió el triunfo de Boca en el Monumental con gol de Nicolás Lodeiro, en un partido marcado por la decisión de no expulsar a Leonardo Ponzio.

Su último antecedente en el Superclásico fue en mayo de 2023, cuando sancionó un penal en el cierre del partido por una infracción de Agustín Sández sobre Pablo Solari. Miguel Borja convirtió y le dio el triunfo a River en un final caliente que incluyó una pelea generalizada y varias expulsiones, en otro capítulo intenso bajo el arbitraje de Herrera.

Todos los árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 20.30, Unión vs Newell’s - Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Yamil Possi

Sábado 15.00, Gimnasia LP vs Estudiantes RC - Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Germán Delfino

Sábado 17.15, Instituto vs Estudiantes LP - Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Diego Ceballos

Sábado 19.30, Independiente vs Defensa y Justicia - Árbitro: Sebastián Martinez. VAR: Pablo Echavarría

Sábado 21.45, Argentinos vs Atlético Tucumán - Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Lucas Novelli

Domingo 13.30, Aldosivi vs Racing - Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Gastón Monsón Brizuela

Domingo 17.00, River Plate vs Boca Juniors - Árbitro: Darío Herrera. VAR: Hector Paletta

Domingo 20.30, Rosario Central vs Sarmiento - Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Ariel Penel

Domingo 20.30, Talleres vs Deportivo Riestra - Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Salomé Di Iorio

Lunes 15.00, Barracas Central vs Belgrano - Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Nahuel Viñas

Lunes 17.15, Central Córdoba vs Platense - Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Nicolás Ramírez

Lunes 17.15, Banfield vs Independiente Rivadavia - Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: Adrián Franklin

Lunes 19.30, San Lorenzo vs Vélez - Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Facundo Tello

Lunes 21.45, Gimnasia (Mendoza) vs Lanús - Árbitro: Felipe Viola. VAR: José Carreras

Lunes 21.45: Tigre vs Huracán - Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Silvio Trucco

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